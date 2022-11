Když ekonomická krize neexistuje. Bohatší Češi utíkají před zimou za dražší exotikou | E15.cz

Ještě před pár lety nešlo z Prahy létat přímo do exotických destinací, cestovní kanceláře to tehdy označovaly za byznysově příliš riskantní. Nyní to už ale neplatí a na přímé lety do destinací z pohledu Čecha netradičních sází čím dál více z nich. Ba co víc, cestovkám se daří zaplňovat letadla Čechy toužícími po exotice, a to i navzdory prodražujícím se přeletům, pobytům v pětihvězdičkových hotelech a v době bující inflace a energetické krize.