Ropa stojí na rozcestí. Čeká se na vývoj v USA, Rusku a Libyi | E15.cz

Virus má své jméno

Světová zdravotnická organizace na svém úterním zasedání oficiálně pojmenovala nový koronavirus jako Covid-19. Komentář, který vydal odborný magazín Lancet medical journal, mezitím naznačuje, že Čína zveřejnila první údaje o koronaviru až dva týdny poté, co bylo jasné, že nová choroba se pravděpodobně umí šířit z člověka na člověka. Čína mezitím zavírá další čtvrti svých měst, ve kterých se objevila nákaza. Vir si dosud vyžádal životy více než 1100 lidí.

Opatrní bankéři

Americká centrální banka Fed pozorně sleduje vývoj klem čínského koronaviru, prohlásil její šéf Jerome Powell. Jeho větší rozšíření by mohlo tvrdě dopadnout na čínskou ekonomiku a následky by se projevily po celém světě. Virus zatím nezměnil výhled Fedu týkající se vývoje americké ekonomiky, do budoucna to ale nelze vyloučit.

Sanders má první zářez

Po oznámení výsledků z demokratických primárek ve druhém státě zůstává hra o to, kdo na podzim vyzve Donalda Trumpa, zcela otevřená. V New Hampshire sice zvítězil Bernie Sanders, vítěz prvního kola primárek v Iowe Pete Buttigieg skončil jen těsně druhý a zajistil si stejný počet devíti delegátů na stranickou konferenci. Zklamáním jsou zatím výsledky bývalého viceprezidenta Joe Bidena, který v New Hampshire skončil až pátý.

Ropa na rozcestí

Ropný kartel OPEC vydá svou pravidelnou měsíční zprávu, odpoledne USA oznámí svou aktuální výši zásob komodity. S cenami ropy mohou zahýbat i další okolnosti – v Rusku se očekává jednání vlády s ropnými společnostmi, na němž by se mělo rozhodnout, zda země přistoupí k omezení těžby. V Libyi se pak rozbíhají rozhovory o možné dohodě na rozdělení příjmů z těžby ropy mezi znepřátelené strany ve snaze ukončit vleklou politickou krizi v zemi.

Očekávané události

Švédská centrální banka, která v prosinci ukončila svůj celosvětově sledovaný experiment s negativními úrokovými sazbami, oznámí, zda ponechá sazby na stávající nulové úrovni. Mnozí ekonomové přitom spekulují, že bankéři by mohli sazby opět posunout do záporných hodnot.