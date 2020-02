Airbnb zřejmě zbrzdí vstup na burzu. Na vině je i koronavirus | E15.cz

Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, se za devět měsíců loňského roku propadla do ztráty 322 milionů dolarů (v přepočtu 7,3 miliardy korun). Přitom ve stejném období předchozího roku byla v zisku 200 milionů dolarů. Může za to prudký růst nákladů, uvedl list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje blízké společnosti.