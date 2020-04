Evropské aerolinky dostanou miliardy eur - ranní přehled | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Opatrné uvolňování

Evropské země nejsilněji zasažené koronavirem začínají pomalu restartovat své ekonomiky. Španělsko uvolní restrikce a dovolí procházky a další pohybové aktivity v přírodě, Itálie dovolí omezený pohyb osob. Francie svůj plán na uvolňování opatření představí v úterý. Německo mezitím varuje před příliš rychlým rušením omezení.

Centrální banky jednají

V toto týdnu se očekávají zasedání Evropské centrální banky i jejího amerického protějšku Fed. Na bankéři přitom roste tlak, aby dál podporovali ekonomiky. Také čínská centrální banka nalije do ekonomiky likviditu ve snaze co nejvíce zkrátit ekonomický pokles. Bank of Japan zrušila vlastní omezení na nákup státních dluhopisů. V Evropské unii ekonomiku podpoří i záchranný fond, který podle evropského komisaře pro ekonomiku a finance Paola Gentiloniho může dosáhnout objemu 1,5 bilionu eur.

Záchranné balíčky

Konečný rozsah státní pomoci evropským aerolinkám se začíná rýsovat. Francouzská a nizozemská vláda slíbily 11 miliard eur aerolinkám Air France-KLM. Německu Lufthansu čekají klíčová jednání s vládou tento týden, předpokládá se, že objem pomoci by mohl dosáhnout podobné výše. Britský miliardář Richard Branson zvažuje, že do svých aerolinek Virgin Atlantic nalije další vlastní prostředky poté, co mu odmítla poskytnout pomoc britská vláda i menšinový akcionář aerolinek, americké Delta Air Lines. Evropský výrobce letadel Airbus varoval, že bude muset začít rychle osekávat náklady.

Váznoucí dodávky

Největší světový exportér pšenice Rusko, dosáhl letos vlastního stropu na export této komodity o dva měsíce dříve, než se předpokládalo. Roste tak riziko, že ostatní země budou poprvé za deset a let a zároveň v čase prudce rostoucí poptávky odříznuté od ruských dodávek. Představuje to další potenciální hrozbu pro globální dodavatelské řetězce. Ve stejný okamžik navíc části globálních ropných trhů hrozí uzavření a Rýn, který je významnou dopravní tepnou pro některá německá průmyslová centra, se potýká s vážným nedostatkem vody.