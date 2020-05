Rusko hlásí rekordní počet případů nákazy koronavirem | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Siatuace se lepší

Krize vyvolaná pandemií novým typem koronaviru se v Evropě začíná lepšit. Počty mrtvých i nakažených ve většině zemí klesají a vlády jednotlivých států tak mohou nyní začít uvolňovat některá opatření, která byla zavedena, aby zabránila šíření nemoci. Jednou ze zemí, kde nemoc stále řádí ve velkém, je Rusko. To v neděli zaznamenalo 10 633 případů nákazy za den, čímž počet dosud evidovaných nakažených v této zemi se 146 miliony obyvatel vzrostl na 124 054. V Rusku už zemřelo 1280 lidí s covidem-19 a 16 639 se z nemoci vyléčilo.

Spor na obzoru

Napětí mezi Spojenými státy a Čínou bude nejspíše dále eskalovat. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo totiž oznámil, že USA mají důkaz o tom, že nový typ koronaviru, způsobující onecmocnění COVID-19, pochází z laboratoře v čínském městě Wu-chan. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že informace jsou přesvědčivé a zpráva o úniku viru se chystá.

Pomoc aerolinkám

Jedněmi z nejpostiženějších obětí pandemie koronaviru jsou aerolinky. Ty nyní v jednotlivých státech čekají, jak se vyvine situace na jejich ekonomickou podporu. Do finále například spěje dohoda mezi německou vládou a společností Lufthansa, která by měla dostat finanční podporu. Stejný případ je to i u Norwegian Air. Výrobce letadel Airbus naopak uvedl, že finanční podpora společnosti zatím není nutná.

Až 90 tisíc obětí

Spojené státy evidují více než 67 tisíc osob, které zemřeli na onemocnění COVID-19. Americký prezident Donald Trump ve vysílání televize Fox News uvedl, že očekává celkem 80 až 90 tisíc obětí. Dříve americký prezident uváděl předpokládaný počet mrtvých mezi 60 a 70 tisíci. Model, který Bílý dům prezentoval na začátku dubna, zase hovořil o rozmezí 100 až 240 tisících mrtvých, a to při dodržování opatření proti šíření nákazy.