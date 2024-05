Favoritem na vítěze mistrovství světa v hokeji je česká reprezentace. Věří jí jak bookmakeři, tak drtivá většina sázejících. Médiím to sdělily největší tuzemské sázkové kanceláře Tipsport, Chance a Fortuna. Finálový zápas by měl díky účasti českých hokejistů budit velký zájem sázkařů a je možné, že se stane i zápasem, na který se bude při šampionátu sázet nejvíc. V neděli dopoledne kanceláře přijaly sázky za celkem 2,6 miliardy korun.

Souboj o třetí místo, v němž se utká Švédsko s Kanadou, bude podle bookmakerů vyrovnaný, sázející ale věří spíše Švédům. Finále se hraje od 20:20, o třetí místo si hokejisté zahrají v 15:20.

Kurz českého týmu na vítězství finálového duelu se pohybuje okolo 2,1:1, zatímco na Švýcary okolo 3,1:1. Kurz na to, že zápas skončí vítězstvím české reprezentace do skončení zápasu, je okolo 1,7:1 a na Švýcarsko 2,2:1. Na to, že zápas skončí v základní hrací době remízou, je kurz 4:1. Téměř 90 procent všech sázek míří na vítězství Čechů. Na remízu a vítězství Švýcarů tedy zatím míří zlomky.

„Už teď je jasné, že nový mistr světa bude tak trochu překvapením. Před turnajem byly jasně favorizované týmy Kanady, Švédska a USA. Česko začínalo na kursu 8,5:1 a Švýcarsko dokonce 10:1. Češi jsou každopádně na vlně a stojí za to připomenout, že ve čtvrtfinále i v semifinále nebyli naši kursovými favority, ale sázkaři jim přesto věřili a sázeli proti kursu, na papírového outsidera. Díky tomu nejen že vyhrávala většina, ale zároveň v hodnotnějším kursu. České výsledky jednoduše sázkařům na turnaji přejí,“ uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Česká reprezentace i přes nedůvěru bookmakerů v sobotu porazila skandinávský tým 7:3. Švédsko bylo do té doby jedním z hlavních kandidátů na mistra světa. Stejně tak sázkaři podceňované Švýcarsko v semifinálovém zápase porazilo těžkého soupeře Kanadu, přestože až po samostatných nájezdech. Tým „javorových listů“ byl jediným týmem, se kterým v základních skupinách Švýcaři prohráli. Po samostatných nájezdech dříve porazili také české hokejisty.

Za Švýcary nastoupí útočník Kevin Fiala, jeden z nejproduktivnějších hráčů šampionátu. V kanadském bodování má 13 bodů, o dva body více než nejproduktivnější český hráč Roman Červenka. Český tým bude ve finále postrádat obránce Jana Ruttu, jenž byl dodatečně potrestán za zákrok na Isaca Lundeströma. Otazník je u startu dalšího beka Jakuba Krejčíka, který sice po zásahu kotoučem semifinále dohrál, ale po jeho skončení zamířil na vyšetření do nemocnice.

V dosud posledním utkání o zlato v roce 2010 vyhráli Češi v Kolíně nad Rýnem nad Ruskem. V součtu s prvenstvími bývalého Československa to byl 12. titul v historii. Švýcaři na zlato dosud v historii mistrovství v hokeji nedosáhli, ale v posledních 11 letech získali dvakrát stříbro. V obou případech podlehli Švédům. Druhé místo mají v medailové sbírce také z roku 1935.

