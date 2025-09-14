Česko posiluje východní křídlo NATO. Tři české vrtulníky míří do Polska
Ruské narušování vzdušného prostoru sousedních států nutí NATO k rychlé reakci. Do Polska během hodin dorazí česká vrtulníková jednotka se třemi stroji Mi-171Š a až 150 vojáky. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli oznámila ministryně obrany Jana Černochová. Ministr zahraničí Jan Lipavský zároveň řekl, že Česko podpoří další protiruské sankce a spojenci zůstávají ve střehu.
„V řádech hodin by měly dosáhnout území Polské republiky," řekla ministryně. Operovat by měly začít v řádu dnů. „Mandát je tím mandátem, který už schvalovala Poslanecká sněmovna někdy loni a který máme až do roku 2026. V tuto chvíli je to posílení východního křídla v rámci předsunuté přítomnosti," poznamenala Černochová.
Polsko v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Zatímco americký prezident Donald Trump incident s drony označil za možný omyl, představitelé Polska, ale také Německa, Evropské unie či Ukrajiny hovoří o ruském záměru a NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, ani o útok.
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek v reakci na incident v Polsku oznámil vznik operace Eastern Sentry (Východní stráž), která posílí ochranu východního křídla aliance. Česko se zatím neúčastní, pokud by mělo, muselo by si říct ve Sněmovně a v Senátu o nový mandát, uvedla Černochová. „Pokud se to neintegruje pod stávající misi na východním křídle," podotkla. Operace se podle ní týká zejména zemí, které disponují vyvinutou protivzdušnou obranou.
Po Polsku i Rumunsko
Polsko s pomocí NATO v sobotu také nasadilo vrtulníky a bojové letouny na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu kvůli preventivní operaci, jejímž důvodem byla hrozba ruských dronů nad Ukrajinou poblíž polských hranic. Operace trvala asi dvě hodiny. Pohotovost mělo také rumunské letectvo, které vyslalo do vzduchu dvě stíhačky F-16, když jeho vzdušný prostor u hranic s Ukrajinou narušil dron.
Po této sobotní události ministr zahraničí Jan Lipavský v neděli na síti X uvedl: „Rusko dále provokuje. Včera v noci šlo o Rumunsko. Na ruské ‚omyly‘ nevěřím. Jako spojenci v NATO zůstáváme ve střehu. Rusko musí za provokace proti NATO zaplatit konkrétní cenu. Proto Česko podporuje další sankce.“