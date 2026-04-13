Škoda roste navzdory útlumu Volkswagenu. Odbyt jí v prvním čtvrtletí stoupl o 14 procent
- Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 14 procent na 271 900 vozů.
- Oznámil to v pondělí mateřský koncern Volkswagen.
- Odbyt celého koncernu však v prvním čtvrtletí klesl, a to o čtyři procenta na zhruba 2,05 milionu vozů.
Důvodem pokleslého osbytu byla zejména slabší poptávka v Číně a Severní Americe. Pondělní údaje rovněž ukázaly, že Škoda Auto v prvním čtvrtletí zvýšila odbyt elektromobilů o 92 procent na 51 800 vozů. V celém koncernu Volkswagen se však odbyt elektromobilů snížil o zhruba osm procent na 200 tisíc vozů, a to zejména kvůli prudkému poklesu ve Spojených státech a Číně.
Škoda v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, elektrické modely Elroq a Enyaq a v Indii vyráběné vozy Slavia, Kylaq a Kushaq. Letos přibudou elektrické modely Epiq a Peaq.
Škoda končí v Číně
Minulý měsíc Škoda Auto oznámila, že v polovině letošního roku ukončí prodej svých vozů v Číně. Důvodem je výrazná změna tamního trhu pro mezinárodní výrobce. Automobilka se chce proto soustředit na posilování v Indii a jihovýchodní Asii.
V loňském roce Škoda Auto v Číně prodala jen 15 tisíc vozů, což byl meziroční pokles o 14,5 procenta. Před deseti lety ale automobilka v zemi prodávala 300 tisíc aut ročně a Čína byla jejím největším odbytištěm. Vozy vyráběla ve společném závodě místní značky SAIC a Volkswagenu.
Pondělní zpráva Volkswagenu údaje o odbytu Škody Auto v jednotlivých zemích nezahrnuje. Odbyt celého koncernu Volkswagen v Číně v prvním čtvrtletí nicméně podle dnešních údajů klesl o téměř 15 procent na 548 700 vozů