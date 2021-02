SLEDUJEME: Byl jsem trochu diktátor, řekl šéf knihkupectví Martinus na E-Commerce Summitu E15 | E15.cz

Summit sice probíhá ve virtuálním světě, ale o networking vás neochudíme. Když budete chtít, můžete se propojít přímo s řečníky či dalšími účastníky. Nechte se inspirovat nejnovějšími trendy a workshopy. Využijte znalosti odborníků pro svůj business a zvládněte výzvy dnešní doby.

S reportáží z akce se přihlásíme znovu ve čtvrtek.

První den konference (středa)

1. blok: Služby

Jako první vystoupil Ondřej Krátký, spoluzakladatel a šéf Liftaga. Firma, která je zároveň sítí přepravců i samotným přepravcem jak osob, tak balíčků, považuje za své know-how schopnost co nejlépe vytížit jednotlivé přepravce (taxikáře, kurýry a v budoucnu i autonomní vozy). Nejvíce si podle Ondřeje vydělají ti řidiči, kteří kombinují přepravu lidí i zboží. Ve vánoční sezóně mnoho tradičních dopravců kolabovalo, což se Liftagu vyhlo: „Nás zatím nikdo tak nezahltil,“ uvedl Krátký. Podle něj je budoucností přepravy zejména přesnost doručení a možnost volby, kdy bude zákazníkům balíček doručen.

Následoval Jiří Pecina ze společnosti MEDDI hub, která vyvíjí aplikaci v oblasti telemedicíny. „Cokoliv komerčního v medicíně je v České republice vnímáno negativně,“ komentoval Pecina. Firma chce zefektivnit komunikaci mezi lékařem a pacientem, počet návštěv ordinací by díky tomu mohl klesnou až o 30 procent. Řešení chce MEDDI hub lékařům nabízet zdarma a pomoci tak digitalizaci zdravotnictví. Využívá vlastní servery nacházející se v německém Frankfurtu, veškerá komunikace je šifrována. „Jsme hrdí na to, že jsme oficiálním partnerem pro telemedicínu Masarykova onkologického ústavu,“ uvedl Pecina. Partnery má firma ve čtyřech evropských zemích, do budoucna pak plánuje pokrýt Slovensko, Maďarsko, Řecko a Latinskou Ameriku. Aplikaci rovněž nabízejí jako benefit soukromým společnostem.

Třetím řečníkem byl Filip Fingl, šéf služby Dáme Jídlo. Ta má za sebou bouřlivý rok, na jehož počátku jen tušila, jaké dopady může koronavirus mít. „Museli jsme nadesignovat věci, které vydrží déle než dva tři týdny,“ uvedl Fingl. Dáme Jídlo potřebovalo rychle navýšit kapacitu a zajistit ochranu kurýrů. S první vlnou opatření na jaře 2020 firma zaznamenala úbytek partnerských restaurací, to se ale postupně změnilo. Aktuálně je Dáme Jídlo zhruba na trojnásobku počtu partnerských restaurací oproti tehdejšímu propadu. „Tisíce jídel jsme dováželi i zdravotníkům do nemocnic,“ řkel Fingl. Také se projevila vyšší ochota zákazníků dávat kurýrům spropitné.

Libor Hudeček ze společnosti Mailstep, který se zaměřuje na logistiku, uvedl k trendům posledních měsíců: „Malé eshopy se staly středními a střední většími.“ Při vstupu na zahraniční trh dle něj může být výhodnější využít služeb větších tržišť jako Amazon či eBay, s čímž jeho firma klientům pomáhá.

O své zkušenosti se podělila i Simona Kijonkova, šéfka Packeta Group, pod níž patří také Zásilkovna. Packeta působí kromě Česka například i ve Spojených státech a Spojených arabských emirátech. Poslední rok změny v ecommerce urychlil. Zásilkovna vznikla jako startup v roce 2010. Loni převezli zboží v hodnotě 50 miliard korun, což byla čtvrtina obratu celého českého ecommerce za rok 2020. Rozšíření doznaly samoobslužné výdejní boxy, což Kijonková vnímá jako trend, navíc urychlený pandemií. „Krize plodí příležitosti,“ uvedla Kijonková. Neznalí lidé se podle ní dnes umělé inteligence bojí, nicméně podle ní je tady, aby pomáhala. Hovořila také o budoucnosti využití virtuální reality pro zkoušení oblečení. Trendem také je nákup na jedno kliknutí bez nutnosti zadávání karty, která je již uložena v zařízení. Budoucnost dopravy je zelenější, potenciál vidí ve využití elektřiny a vodíku. „Jen mrtvé ryby plavou s proudem,“ zakončila Kijonková své inspirativní povídání.

Daniel Soukup, který v síti klinik EUC vede digitální oddělení, zmínil trendy ve zdravotnictví jako stárnoucí populace, zvyšující se podíl chronicky nemocných pacientů, zlepšující se postupy léčby, ale také problém ohledně zastaralosti IT systémů. O úspěchu digitalizace zdravotnictví ve dnešní době dle Soukupa rozhoduje nastavení financování, právní rámec a stav zdravotnictví v dané zemi, zda jsou například čekací lhůty dlouhé či krátké. Pro EUC je to o kombinaci fyzické a digitální péče. Využívají také automatizaci jednoduchých činností.

Spíkří se také dotkli tématu samořiditelných aut. Technologie tu existuje již několik let, nicméně na nasazení není připravena legislativa.

2. blok: Fintech a platební služby

Petr Václavek, který vede inovace ve společnosti Creative Dock, očekává změny na poli platebních služeb zejména u větších hráčů. Z hlediska pojišťovnictví vnímá trend v přiblížení se mladým lidem na základě jejich životního stylu, například formou měsíčního předplatného a propojení s mobilním telefonem. Jako moderní pojistitelskou službu zmínil americkou firmu Lemonade.

Spoluzakladatel a šéf Mutumutu, Jindřich Lenz, vytváří online životní pojištění, které lidem vrací peníze za to, že se o sebe starají. Mutumutu tak chce klienty motivovat, aby žili zdravěji. Zpátky vrací až 30 procent pojistného. Nejprve firma provedla průzkum, jak na pojištění lidé nahlížejí a co jim vadí. Poté se rozhodla skloubit technologii, jednoduchost a atraktivitu k vytvoření služby. Pojišťují například výpadek příjmu, invaliditu či smrt. Pokrývají také psychické problémy.

Šéf Mastercardu, Michal Čarný, zmínil nárůst bezhotovostních plateb v důsledku pandemie koronaviru a naopak snížení užívání hotovosti. Trendem do budoucna bude učinit ověřování plateb více neviditelným, aby uživatele obtěžovalo co nejméně. Dále se dle Čarného dočkáme dalšího zjednodušení plateb a rozvoje nákupů takzvaně na jedno kliknutí, bez nutnosti zadávat dodatečná data z karty či jakákoliv hesla. „Co se týče podvodů, je na tom Česká republika opravdu velmi dobře. Ani v loňském dynamickém roce nedošlo k žádnému zhoršení. Jednak je dnes už technologie na velmi vysoké úrovni, dokáže některé pokusy o podvod odhalovat dokonce sama. A také je tu nová legislativa PSD2, která zavádí povinnost dvojitého ověřování plateb,„ vysvětlil Čarný.

Následoval Jan Laštůvka, zakladatel startupu Lemonero, což je fintechová platforma pro financování e-shopů. Firma pomáhá e-shopům s digitalizací financování. Podle něj letos ve světe e-commerce nejvíce rostl segment zdraví, dětských hraček a drogerie, silný propad naopak zaznamenal segment outdooru a módy. Firmy dle dat Lemonero nejčastěji peníze potřebují na zásoby a vybavení skladu, sekundárně pak na marketing. Od státu e-shopy pomoc příliš nečekají. Mezi nejčastější chyby, které firmy dělají, patří krátkodobé plánování, pocitové rozhodování bez dat a malé či žádné rezervy. Laštůvka predikuje další nárůst prodejů přes sociální sítě, mobilních plateb a dražší reklamu v online prostoru.

Adam Kolesa, šéf MALL Pay, potvrdil nárůst významu mobilních nákupů, zvýšených nároků na digitální bezpečnost a návrat obliby QR kódů. V Číně, kde dominuje aplikace WeChat, například platí přes 90 procent lidí přes mobil. V České republice stále klesají platby dobírkou ve prospěch plateb kartou. MALL Pay vydělává primárně díky poplatkům od obchodníků, které se pohybují kolem jednoho procenta z hodnoty uskutečněného nákupu.

3. blok: E-shopy

V kovidové době se mnohem více daří velkým zavedeným značkám než těm ostatním, popisuje aktuální trend Petr Svoboda, šéf společnosti Shopsys specializující se na vývoj e-shopů. Zároveň dochází k propojování offline a online světa, tedy takzvaný omnichannel. Základem je nákup online, lidé ale zboží často vyzvedávají v prodejně a nebo jej tam i platí. To samé se týká vracení zboží, které se zákazníkovi nehodí, popisuje. Rozdíly mezi úrovněmi jednotlivých obchodníků jsou ale značné, pozadu jsou například prodejci hraček, hobbymarkety nebo stavebniny.

Šéf sítě lékaren Dr.Max, Daniel Horák zdůraznil význam takzvané omnichannelové strategie, tedy kombinace e-shopu, kamenných lékáren, mobilní aplikace a donášky domů. Zmínil rovněž důležitost klientského programu. Došlo také ke změně struktury poptávaného sortimentu, kdy se například snížila potřeba krémů na opalování a naopak zvýšila poptávka po vitamínech a ochranných pomůckách. Horák hovořil také o nástupu elektronických receptů, které část lékárníků odmítala, nakonec však dle něj e-recepty uspěly.

Knihkupectví Martinus se několikrát po sobě stalo zákaznicky nejoblíbenější značkou na Slovensku. Jeho šéf Michal Meško komentoval reakci na nástup pandemie koronaviru. Na svém Linkedinu zveřejnil manuál, jak postupovat. Vytvořili si vlastní firemní semafor a scénáře pro různé typy vývoje. Kamenná knihkupectví oproti roku předtím skončila v poklesu, obratově ovšem Martinus vyrostl. V první vlně byla dle Meška potřeba rychlá rozhodnutí, předpovídat dlouho do budoucna se nedalo. „Kolegové mi jemně říkali, že jsem trochu jako diktátor,“ uvedl k začátkům pandemie Meško.

Jan Tecl z EK Partners popsal daňové změny, které začnou platit od 1.7.2021 a týkají se B2C (mezi firmou a spotřebitelem) transakcí v rámci států Evropské unie. Na prodeje v rámci Česka nicméně vliv nemají. Pokud tedy například eshop dodává i do unijních temí, změny se ho týkat budou.

O čem jsou vztahy s veřejností hovořila Irena Zatloukalová, šéfka PR agentury Fenek. Reputaci dle ní tvoří: (záměr krát hodnoty krát chování) plus komunikace. Pro vybudování reputace je důležitý strategický záměr, cíle a hodnoty. Rovněž vysvětlila název firmy - právě fenek je zvíře, které má největší uši v poměru k tělu. Chválila komunikaci Martinusu, kterou považuje za inspirující.

4. blok: Marketplaces aneb online tržiště

E-commerce podle Adama Kurzoka, spoluzakladatele společnosti Expando, akceleroval směrem k online tržištím. Vítězem roku 2020 je podle něj Amazon, přes nejž po celém světě nabízí zboží přes milion prodejců. Cílem amerického giganta je dle Kurzoka stát se prvním místem, kam se zákazníci vydají, když si budou chtít něco koupit. Jak dle Kurzoka přežít nástup online tržišť? Klíčem je najít si svou vlastní strategii a umět situaci využít ve svůj prospěch. Doporučuje nepodceňovat budování povědomí o značce. „I když na Amazonu neprodáváte, tak to neznamená, že vás tam zákazníci nehledají,“ uvedl Kurzok. Ti nejlepší dle něj umí využívat výhod různých kanálu, abych jejich brand rostl.

Následoval Michal Buzek, Chief Data Officer v Heureka Group. V prvním lockdownu jim vyskočily nahoru například pekárny na chleba, kola a elektrokola, strojky na holení a herní konzole. Meziročně pak obecně rostly kategorie sport, knihy či dům a zahrada. Při výběru eshopu je pro české zákazníky důležitá známost (Alza, Mall, Datart dle Buzka měly minulý rok výhodu). Vliv na online nakupování mají také média či vláda (například zprávy o nedostatku paralenu či zavedení povinných respirátorů). Během roku 2020 pak například stoupl podíl vyhledávání levnějších notebooků kolem šesti tisíc korun, jako reakce na omezování prezenční výuky na školách.

Jakub Kováč z Mall Group mluvil o Mall Partner Programu, kde vysvětlil principy a výhody pro obchodníky.

5. blok: Sociální transformace

Juraj Felix, Co-CEO Czech News Center, hovořil o strategii diigtální proměny mediálního domu CNC. Vedle organizační změny zdůraznil důležitost také kulturní změny. Proměnu za doby pandemie vnímá jako příležitost a akcelerátor.

Trendem minulého roku bylo domácí cestování po Česku, jak zmínil Petr Kotík, šéf portálu Amazing Places. V závislosti na pandemické situaci do budoucna ještě nějaký čas potrvá. Trendem dle něj také bude takzvaný glamping (z anglického glamorous camping). Jde o místa uprostřed přírody s důrazem na udržitelnost, jako jsou různé stromové domy či upravené maringotky. Zvýšil se také zájem o jejich budování.

O disrupci světa práce hovořil Carl Clarke, People & Property Director společnosti Vodafone. Loňský rok pro ně znamenal vyřešit, jak zajistit bezpečí zaměstnanců a jak si udržet přízeň zákazníků. Budoucnost práce podle něj bude fexibilita, práce na dálku a důležitost digitálních dovedností.

O distanční medicíně hovořil Vítězslav Havliš ze společnosti Canadian Medical, člena skupiny EUC. Jejich služba Lékař Online umožňuje 24/7 dostupnost lékaře prostřednictvím chatu popřípadě videohovoru. Průměrná konzultace pak trvá 6-10 minut. V rámci konference proběhla živá ukázka zadání dotazu a následné komunikace s lékařkou.

Patrik Juránek z platformy Startup Disrupt citoval amerického investora Paula Grahama, podle něhož není dobré čekat, až zákazník přijde. Podnikatel by naopak měl zákazníka nalézt, zaujmout a přivést k sobě. Největší meziroční růst tržeb dle Juránka zaznamenala oblast zdravotní péče a doplňků, stavebních materiálů, dětského zboží a drogerie. Naproti tomu pokles zaznamenal segment oblečení a kanceláří.

Poslední příspěvek prvního dne konference měl ředitel společnosti Ipsos, Jakub Malý. Životní prostředí nejvíce znepokojuje generace Y a Z (dnešní třicátníci, respektive dvacátníci), naopak imigrace trápí nejvíce generaci X (čtyřicátníci až padesátníci). Více než 95 procent lidí z generace X, Y a Z žije v domácnosti s přístupem k internetu. Nejvíce využívají mobilní technologie a mobilní internet zástupci generací Z, Y a následně X, tedy sestupně od těch nejmladších.