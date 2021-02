Chystáme expanzi do Evropy, říká spolumajitel miliardového startupu ShipMonk Jan Bednář | E15.cz

Jan Bednář, zakladatel logistické firmy ShipMonk, má za sebou těžký, ale velice úspěšný rok. Rozvoj svého floridského startupu zakončil prodejem podílu části firmy investičnímu fondu Summit Partners za víc než miliardu korun. A letos se chystá svůj byznys expandovat. "Během mnoha diskusí se Summit Partners jsme si vyjasnili náš budoucí plán. Víme, kde zabrat, jak se na náš byznys dívat," říká Bednář, který na konci února vystoupí na konferenci International Ecommerce Summit . Nabídne tak nevšední exkurz do světa e-commerce a popíše, do čeho se chystá dál investovat.

ShipMonk má za sebou mimořádně zajímavý rok, je tedy o čem mluvit. Jaká téma vás v současnosti nejvíc zaměstnávají?

Rád bych se na konferenci zaměřil na dvě témata. V první řadě je to budoucnost e-commerce v USA v kontextu našeho byznysu. Ale také ohlédnutí za uplynulým rokem, který byl v mnoha ohledech unikátní a hodně nás posunul, ať už šlo o pandemii či o vstup strategického investora. A samozřejmě na ShipMonk a jeho filozofii, která nás dovedla tam, kde jsme dnes.

Jak byste stručně zhodnotil minulý rok z pohledu firmy? Kam jste se za rok posunuli?

Minulý rok byl v mnoha ohledech opravdu unikátní. Pandemie nás přinutila vyzkoušet si naši každoroční listopadovo-prosincovou špičku už v červnu. Museli jsme se naučit nově fungovat - nová hygienická opatření ve skladech, zákaz cestování pro náš pražský tým, dopravci byli na maximálních kapacitách... Naši firmu to ale ohromně semklo, naučili jsme se pracovat ještě více disciplinovaně, zavedli jsme nové procesy, pustili se do automatizace. Kapitola sama o sobě byl prodej minoritního podílu. Během mnoha diskusí se Summit Partners jsme si vyjasnili náš budoucí plán. Víme, kde zabrat, jak se na náš byznys dívat. Všechny tyto zkušenosti jsme nyní zužitkovali při plánování roku 2021, kdy chceme dále ladit automatizaci, otevřít nové sklady a vylepšit řízení produktivity.

V době konference International Ecommerce Summit to bude přibližně rok od propuknutí pandemie. V tu dobu se na chvíli zastavil téměř veškerý byznys. A i oblast e-commerce, která z toho všeho vyšla jako vítěz, se musela v lecčems přizpůsobit. Jak jste museli změnit váš přístup k práci?

V našich skladech jsme téměř okamžitě reagovali nastavením přísných hygienických opatření, a to jak pro ochranu našich spolupracovníků, tak pro ochranu zásilek a jejich příjemců. V e-commerce jsme pozorovali nejen obrovský nárůst poptávky po fulfilment službách, ale také změnu mixu produktů - do popředí se dostaly například potřeby pro boj s pandemií, jako jsou masky nebo dezinfekční gely. Věříme, že tento přechod z kamenných obchodů k online bude permanentní, lidé si zvykli pracovat z domu, služby a zboží si objednávat online. Na tento nový normál jsme připraveni.

Samostatná kapitola byli dopravci. Poptávka přišla skokově, kapacita, kterou vídáme kolem Black Friday a Vánoc, byla potřeba už na jaře a od té doby se nezměnila, dále rostla. Reagovali jsme na to navázáním spolupráce s novými dopravci, abychom objem našich zásilek dokázali lépe balancovat.

Máte pocit, že americké e-shopy reagovaly na pandemii rychle a fungují bez problémů?

Zatímco eshopy jsou na takovéto zvýšení poptávky de facto připraveny, infrasktruktura se skokově nenavýší, je to proces. Jak jsem již řekl, pro dopravce to nebylo vůbec jednoduché.

Z pohledu ShipMonku se nám obrovsky vrátily investice do vývoje našeho systému. Vše máme postaveno tak, abychom sklady mohli rychle otevírat nebo uvnitř reorganizovat. Když jsme potřebovali otevřít “overflow” sklad na Floridě, pronajali jsme si budovu, na zem nakreslili lokace a spustili wifi. A fungovali jsme.

Na co by se měl svět e-commerce soustředit v tomto roce?

Najít klíčové partnery pro logistické zázemí. Jejich zákazníci vnímají celý proces jako “customer experience” - od objednávky přes doručení až po rozbalení produktu. Máme skvěle nastartováno k tomu, aby ještě více lidí raději sáhlo po telefonu nebo počítači, než aby jeli do obchodu. K tomu, aby se tak stalo, však potřebujeme daleko víc, než jen skvělé online rozhraní.

Když srovnáte e-commerce v USA a v ČR, v čem je největší rozdíl?

Nejde ani tak o rozdíl v eshopech jako o nový trend, který v USA odstartoval se vznikem Shopify. To v podstatě umožňuje každému podnikateli s nápadem založit vlastní značku se svými produkty a prodávat je online. Vzniklo tak obrovské množství malých e-shopů, které, místo aby nakupovaly produkty od jiných výrobců a pak je přeprodávaly, prodávají své vlastní.

Co to bude mít za následek?

Myslím si, že tento trend vede k tomu, že bude existovat několik velkých hráčů, kteří budou vlastnit určité kategorie online nakupování, a současně bude stále více přibývat menších značek, které budou své produkty prodávat napřímo svým zákazníkům přes sociální sítě či influencery.

Jak může eshopům pomoci ShipMonk?

Zákazníkům z celého světa dokážeme nabídnout “na pár kliků” kompletní řešení fulfilmentu. Když k tomu přidáme to, že výrobu si náš zákazník může též outsourcovat a zboží si pak posílá přímo k nám, může svůj byznys dělat odkudkoliv a hlavně se soustředit na své zákazníky, marketing a rozvoj produktu.

Máte v plánu byznys rozšiřovat a třeba i rozjet nějaké nové služby? Mluví se také o expanzi ShipMonk do Evropy.

Chystáme další expanzi jak v USA, tak v Evropě. Aktuálně máme na stole několik variant, o kterých diskutujeme. Co se týká našeho “interního produktu” - skladu, tak je to zmíněná automatizace, optimalizace skladu a řízení produktivity.

Jste česká firma, sídlíte v Americe, ale část vašeho týmu, konkrétně R&D, sedí v Praze. Proč právě tady?

Historicky to pro mě a mého technického co-foundera Vaška Jareše byla jasná volba. Vašek je z Prahy a když se po pár měsících na Floridě vracel do Prahy, potřeboval si zde najít tým, který by mu s rozvojem systému pomohl. Našli jsme tu plno skvělých lidí a ti spolu vytvořili systém, který ve špičce odbavuje více než sto tisíc objednávek za den.

Ověřili jsme si tak, že v Čechách leží velký talent a jsou tu lidé, kteří s námi mohou řešit opravdu zajímavé a složité problémy a podílet se tak na něčem velkém.

Plánujete pražský tým vývojářů rozšiřovat?

Už jej rozšiřujeme a plánujeme v tom pokračovat, ať už se jedná vývoj našeho warehouse management systému, nebo o aplikovaný “data science” tým, který nám pomáhá analýzami optimalizovat chod skladu.