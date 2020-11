Tesla bude nejhodnotnější firmou na světě, říká Čech, který dělá v Applu | E15.cz

Jaké to je pracovat pro Apple?

Plní se mi tím sen. Předtím jsem pracoval v Londýně pro firmu SwiftKey, psal blog a přes něj si mě Apple sám našel. Na práci v něm mě baví to, že díky své velikosti, technologického a finančního zázemí se tam člověk může věnovat věcem opravdu do detailu.

A na čem konkrétně v Applu pracujete?

Pracuju na Xcode, což jsou vývojářské nástroje, které se na celém světě používají pro vytváření aplikací pro iPhone.

Apple je spojený s kalifornským Silicon Valley. Jak se tam žije?

Tři sta dní z roku je teplo a modrá obloha, což vybízí k venkovním sportům. Fascinující je i množství potenciálních sociálních kontaktů, na malé ploše se koncentruje hodně technologických firem a startupů. Občas se tam ale člověk cítí jako v bublině, v níž nikdo neřeší nic jiného než technologie.

V čem je tamní mentalita odlišná od té české?

Američané si mnohem víc věří. Češi jsou pesimisté, očekávají, že věci dopadnou špatně. Amerika mě nabila takovou větší optimistickou energií.

Chtěl byste do budoucna žít spíš v Evropě či USA?

V Evropě a v Česku. Amerika je nejlepší místem pro život pro pět procent nejbohatších. Jenže ona tam žije také ta většina. V USA jsou horší případy chudoby a sociálních podmínek, než je obvyklé v Evropě. San Francisco je v čele žebříčku měst s největším výskytel lidí bez domova. Zdravotní pojištění, v Evropě něco samozřejmého, je v USA pro desítky milionů lidí nedostupné. Nepojištění američané se tak musejí rozhodovat, jestli zavolají rodiči s infarktem sanitku, nebo zbankrotují. Přávě neočekávané zdravotní výdaje jsou totiž v USA nejčastější příčinou osobního bankrotu.

Témat k diskuzi kolem společenského a ekonomického rozložení a naladění různých skupin obyvatel v USA je jistě víc.

Jedna z příčin eskalace nebo zviditelnění toho problému jsou sociální sítě. Jsou z principu nastaveny tak, aby lidi naštvávaly. Jejich algoritmy fungují na principu rozpoutání emocí. Facebook proto vnímám jako slabinu západní demokracie. Pokud se ochrana Facebooku proti zneužití nezlepší, tak každé další volby budou podobné a bude se řešit, že tato sociální síť umožňuje detailní přístup k uživatelům a cílení na ně.

O čem budete mluvit na naší konferenci?

O Tesle, sleduju ji už několik let. Jedním z mých koníčků jsou totiž obnovitelné zdroje energie. A Tesla je lídrem oboru, pomohla nastartovat průmyslový přechod právě na takové zdroje. Jedna věc totiž je, co dělají státy, ale pokud nebudou firmy vyrábět produkty a lidi je nebudou chtít kupovat, tak se nic nezmění.

Jak moc půjdou ještě akcie Tesly nahoru?

Není to investiční rada, ale myslím, že dlouhodobě se budou vyvíjet pozitivně. Mnohem víc než cenu akcií, které jsou dost reaktivní, ale sleduji její kvartální prodeje. A věřím, že za deset let bude cena akcií Tesly několikanásobně vyšší než dnes.

Důvod?

Myslím, že Tesla bude do roku 2030 nejhodnotnější firmou na světě. Už s modelem S ukázala, že je schopna vyrábět technologicky nejpokročilejší elektrické vozy a nezbankrotovat u toho. Už tehdy se dal očekávat silný budoucí růst. S příchodem cenově dostupného modelu 3 se jen potvrdil. Lidem došlo, že se Tesla na trhu udrží a jejich očekávání se promítla do růstu ceny jejích akcií.

Navzdory snahám ropných firem a standardních automobilek Tesle uškodit je automobilka schopna elektormobily vyrábět v masovém měřítku a díky tomu dosahovat i slušné ziskovosti. Zahubit by ji tak mohl pouze výpadek poptávky, což se rozhodně neděje. Naopak. Tesla jenom na Cybertruck registruje přes 600 tisíc předobjednávek. V současnosti vyrábí asi půl milionu aut za rok a v roce 2030 plánuje být na 40násobku. Technologický vývoj v Tesle také nespí. Zajímavé do budoucna budou například solární střechy a bateriové úložiště, na nichž automobilka pracuje. Na cestě k nejhodnotnější firmě má proto slušně nakročeno.

Jaké budou hlavní technologické trendy příštích pěti, deseti let?

Přechod na zelenou ekonomiku je dnes brán trochu jako chození k zubaři. Něco, co musíme dělat, ale moc se nám do toho nechce. Mnoho věcí se bude muset změnit, objeví se hodně příležitostí a vyroste kolem toho mnoho až miliardových společností. Trendem bude také machine learning a umělá inteligence, která bude stále více pomáhat rozpoznávat to, co je dnes složité či pomalé. V tom očekávám ještě větší pokrok.

Silicon Valley je známé jako kolébka inovací a startupů. Vnímáte to z pozice někoho, kdo tam žil, stejně?

Silicon Valley bylo a stále je unikátním místem, kde se potkává hodně nápadů s hodně penězi. Zároveň je tam ale šíleně draho, lidi musíte adekvátně zaplatit. Takže i ty startupy to mají v Silicon Valley o mnoho těžší než jinde v USA. Protože, co potřebujete, když budujete startup? Pár nadšenců, postel, jídlo, případně investory, kteří vás v rozjezdu podpoří. A právě kvůli obřím životním nákladům v Silicon Valley není zrovna chytré zakládat startup právě tam. Mnohem rozumější je dnes poslat vývojářský tým do jiné části Spojených států, třeba do Seattlu či texaského Austinu nebo na východní prostředí, do lokalit jako New York a Boston. A nebo klidně mimo USA. Třeba do Berlína.

Je to opravdu takový cenový rozdíl oproti Kalifornii?

Ty rozdíly jsou třeba i pětinásobné. Velké firmy se tím moc netrápí. Pak to vytlačuje jiné lidi, kteří tam žili dlouhodobě a nejsou schopni se tam udržet. Tudíž Silicon Valley se proměnilo v bublinu pro bohaté.