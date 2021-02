Albert Chan z Google: Velikost firmy vás na krizi nepřipraví | E15.cz

Koronakrize uvrhla spousty investorů a firem do finanční nejistoty. Obřím technologickým společnostem, jako je například Google, se však loni dařilo nad očekávání. Jakožto největší světový zdroj informací také může Google z první ruky sledovat nejčerstvější inovace a trendy v digitálním podnikání. „Mým nejoblíbenějším trendem jsou takzvané ‚shoppable ads‘ čili nový formát video reklam. Už teď jsou velmi populární v Asii a odhaduji, že v příštích letech do nich investuje až čtyřicet procent všech firem,“ říká Albert Chan, globální šéf e-commerce v Googlu, který vystoupí jako jeden z řečníků na mezinárodním virtuálním summitu deníku E15 .

Jaké jsou hlavní faktory, na které by se čeští podnikatelé měli soustředit v roce 2021?

Obecně myslím, že by se prodejci měli zaměřit na dvě věci – tou první je automatizace a druhou soukromí. Automatizace je důležitá, protože svět kolem nás se neustále zrychluje. Věci a trendy se mění každou sekundu a lidská mysl už nestíhá tyto změny zpracovat. Takže tam, kde je to možné, by měli být lidští zaměstnanci nahrazováni stroji.

Otázka lidského soukromí bude hrát čím dál tím významnější roli, zejména u technologických společností. Každý den probíhají v tomto ohledu legislativní změny. Mění se i tolerance spotřebitelů vůči sdílení jejich osobních dat. Takže všechny e-commerce podniky by si měly nastavit silnou strategii v oblasti automatizace a soukromí.

Které tři nejzajímavější trendy v e-commerce vás v poslední době zaujaly?

Prvním je určitě rozmach D2C (Direct to Consumer – pozn. red.) brandů, tedy výrobců, kteří začali své produkty prodávat přímo koncovému spotřebiteli. Tento trend teď v podstatě vládne celému e-commerce průmyslu.

Druhým je skutečnost, že se řada platforem spíše než na velikost orientuje na specifickou nabídku. Velcí hráči jako Amazon nebo eBay mají sice pořád největší podíl na trhu, když se ale podíváme na to, kdo nejrychleji roste, objevíte spoustu menších start-upů, které nabízejí unikátní produkty.

Bude zajímavé sledovat, jak se tahle tržní evoluce bude dále vyvíjet. Třetím a mým nejoblíbenějším trendem by pak byli takzvané „shoppable ads“ čili nový formát video reklam. Ty už jsou teď velmi populární v Asii a odhaduji, že v příštích letech do nich investuje až čtyřicet procent všech firem.

Google je obrovská a technologicky rozvinutá společnost. Měli jste i vy během koronakrize nějaké problémy?

Samozřejmě. Od začátku pandemie vládla na globálních trzích nejistota. Zákazníci a uživatelé měli spousty otázek a obraceli se s nimi právě na Google, aby jim přinesl odpovědi.

Misí naší společnosti je třídit informace z celého světa a učinit je univerzálně přístupnými a užitečnými. Máme závazek k našim uživatelům zajistit rychlé, bezpečné a přesné zprávy o viru a jak zůstat v bezpečí. Máme také závazek k našim zákazníkům, musíme jim pomoci uspět ve světě, který se rychle mění.

Řekl byste, že byl Google coby největší informační zdroj na světě na krizi lépe připraven než jiní?

Nemyslím si to. Současná krize je něčím naprosto bezprecedentním. Neřekl bych, že velikost vás učiní lépe připraveným. Naopak, pro obří firmy s tak ohromným množstvím zaměstnanců, jako máme my, je těžší zajistit, aby se všichni adaptovali na nové podmínky.

Budete při případné další krizi připraveni lépe?

Předně doufám, že za našeho života už další takovou pandemii nezažijeme. Jinak myslím, že jsme se toho za poslední měsíce opravdu hodně naučili. Z krize jednoznačně vyjdeme silnější.

Vyvinuli jsme nové platformy a máme připravena řešení, jak se s podobnými situacemi vypořádat v budoucnu. Jsme globální firma a naší povinností je během příštích krizí zajistit, aby se k lidem dostaly co nejpřesnější informace a co nejrychleji.

Jedním z největších problémů současného a budoucího světa jsou právě dezinformace, šířené přes digitální média. Můžete zmínit nějakou konkrétní metodu, jak Google hodlá bojovat s klamavými a zavádějícími zprávami na internetu?

Nejsem specialistou v této oblasti, nicméně máme řadu mechanismů, které se snaží zajistit, aby zprávy byly co možná nejsprávnější. Je to velká priorita, na které teď pracují všechny velké technologické společnosti a sociální média. Jistě si ale dokážete představit, že to není jednoduchý proces. Každou sekundu jsou na síť nahrány miliony článků.

Myslíte, že takzvané Big Tech společnosti, mezi které patří i Google, teď prožívají vrchol své existence, nebo se mohou v budoucnu stát ještě většími a bohatšími?

Mnoho zákonodárců ve světě si myslí, že tyto společnosti jsou až příliš velké. Já bych řekl, že žádná firma nepřežije, pokud nebude neustále zvládat uspokojovat potřeby svých zákazníků. Určitě je pro konzumenty lepší, když mají na výběr z více možností a na trhu je více konkurence. Je to zdravější pro celý ekosystém.

V Googlu se ale snažíme pomáhat menším podnikům k úspěchu. Loni jsme například umožnili některým malým prodejcům, kteří měli v krizi problémy, inzerovat na našich platformách zdarma.

Vaše společnost má ale s menšími firmami také spory. Co říkáte na záměr australské vlády zavést zákon, který přinutí Google platit mediálním domům za zpravodajský obsah on-line?

Nezlobte se, ale k této kauze se nemohu vyjadřovat.

Bude období po pandemii érou byznysových příležitostí?

Nepochybně. Jenom u nás ve Spojených státech vzrostl v průběhu koronakrize počet nových start-upů o více než dvacet procent. Určitě se v příštích letech objeví nespočet nových příležitostí, o kterých třeba v tuto chvíli nemáme ani tušení. Létající automobily a věci, které jsme dosud znali jen ze science fiction, se díky prudkému rozvoji technologií klidně mohou brzy stát realitou.

Současná pandemie neuvěřitelně pomohla e-commerce. Co ale tradiční off-line podniky? Myslíte, že kamenní obchodníci nebo provozovatelé kin už nikdy nezískají zpátky to, co za koronakrize ztratili?

Všichni jsme si během pandemie vytvořili nějaké nové návyky. A některé z nich s námi přetrvají i v době post-pandemické. Kdybych měl uvést příklad sám na sobě, tak já třeba od loňského roku nakupuji potraviny převážně na internetu a věřím, že takových lidí, kteří omezili své návštěvy kamenných obchodů, bude spousta.

Pokud chtějí tradiční prodejci získat alespoň část bývalých zákazníků nazpět, musí najít cestu jak překlenout mezeru mezi on-line a off-line světem.

Samozřejmě, že je tu pořád velká skupina zákazníků, která se nemůže dočkat, až se všechno vrátí zpátky. Také se těším, až si budu moci se svými dětmi zajít do kina. Otázka je, kolik se těchto lidí vrátí a jak budou reagovat poté, co si zvykli na nový způsob nakupování a konzumace obsahu.

Těšíte se na e-commerce summit v České republice, který pořádá deník E15?

Velmi si vážím možnosti promluvit k lidem v Česku. Je to nádherná země. Nedávno jsem ji navštívil a doufám, že se tam brzy vrátím. Rozloučím se vzkazem českým občanům: „Zůstaňte v bezpečí, a neztrácejte naději, spolu se z toho dostaneme“.

