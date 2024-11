Průmyslník a majitel skupiny MTX Petr Otava se opět vrátil do byznysu s datacentry. V dražbě koupil rozestavěné kladenské datové centrum, které je součástí jeho sporu s kryptotěžařem Vladimírem Vencálkem.

Novým majitelem rozestavěného datacentra, které budovala v pronajatých prostorách kladenské teplárny Otavova a Vencálkova společná firma Menotana, je podle potvrzených informací E15 společnost Dactra. Tu Otavova MTX Group založila loni v září. Ostravský průmyslník, který loni v prosinci uvedl, že datacentrum pošle do likvidace, ho podle několika na sobě nezávislých zdrojů získal ve veřejné aukci. Aukci se u pražského městského soudu snažil Vencálek zvrátit, soud se ale postavil na stranu likvidátorky Kateřiny Martínkové a umožnil jí v procesu pokračovat. V červenci pak proběhla aukce.

Aukce se i přes značnou publicitu a informování skrze aukční portály, přímého rozesílání mnoha desítek adresných nabídek dražebníkem, včetně oslovení přímo Vencálka, nakonec zúčastnila právě jen společnost Dactra. Platnost aukce ale v říjnu potvrdil Vrchní soud.

„Likvidace byla jediná ekonomicky racionální varianta, jak celý projekt nenechat spadnout do insolvence a zachránit nejen peníze ostatních věřitelů, ale také alespoň část investic do pronajatých prostor, které by jinak byly zcela zmařeny,“ vysvětlil prodej v aukci Otavův právní zástupce Jan Rozner.