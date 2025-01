Právě odstartoval v pořadí již 47. ročník legendárního závodu Rallye Dakar. I když jeho cíl již dobrou řadu let není v senegalské metropoli, na prestiži mu to neubírá. Letos bude dvoutýdenním dějištěm závodu již pošesté saúdskoarabská poušť.

Samotná účast v závodě je nákladnou záležitostí, která by pro závodníky byla bez velkých sponzorských jmen téměř nereálná. Bohatí donátoři sponzorují i samotný závod. Ten má za cíl být do roku 2030 klimaticky neutrální.

Hlavním sponzorem závodu je společnost Aramco. Saúdskoarabský podnik je největší ropnou společností na světě. K dalším partnerům závodu patří například francouzský výrobce motorových olejů Motul, který poskytuje závodníkům na místě servis, nebo společnost Catrion poskytující závodu cateringové služby.

Účast na závodu vyjde minimálně na jednotky milionů korun. Už jenom samotné startovné v závodě není levnou záležitostí. Pro jezdce na motorkách činí letos vstupní poplatek v přepočtu zhruba půl milionu korun. V kategorii kamionů se za startovné platí více než milion. V těchto částkách je sice zahrnut mimo jiné transport vozidla do místa konání závodu, benzin nebo bivak během závodu, výdaje na účast jsou však ještě vyšší.

S jejich zaplacením pomáhají jednotlivým závodníkům jejich sponzoři, nezřídka se však stává, že si jezdci musejí nemalou část výdajů uhradit z vlastních prostředků. „Peněz od sponzorů bohužel ubývá. Zaplatit provoz je tak mnohem složitější,“ řekl pro e15 před startem předminulého ročníku závodník Ondřej Klymčiw, který však letos na Dakaru startovat nebude.

Nové sponzory si před začátkem letošního závodu našel i Martin Macík, vítěz minulého ročníku v kategorii kamionů. A právě loňský triumf mu k získání nových sponzorů a rozvoji jeho týmu výrazně napomohl. Uzavřel partnerství s výrobcem pneumatik Prometeon či s firmou Festa, která mu dodává nářadí. „Mohu poprvé říci, že se můžeme nadechnout a plánovat. A to je, když chcete být na špici, hrozně důležité,“ řekl Macík.

Dakar se navíc do budoucna stane ještě nákladnější záležitostí, a to zejména kvůli snaze pořadatelů o větší udržitelnost. Cílem závodu je být do roku 2030 klimaticky neutrální. V rámci toho pořadatelé loni přidali kategorii s názvem Mission 1000. V té účastníci závodí ve vozidlech s ekologickým pohonem, ať už se se jedná o elektromotory nebo o automobily poháněné vodíkem. Kritériem pro hodnocení zde není pouze výkon, ale i spolehlivost vozů nebo spotřeba paliva. Letos se na startu této kategorie představí pětice závodníků.