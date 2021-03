Stripe: Nejhodnotnější startup Ameriky teď chce dobýt Evropu | E15.cz

K enormní valuaci Stripe pomohlo poslední investiční kolo, v němž firma získala dalších 600 milionů dolarů. Naposledy do ní investovaly těžké váhy venture kapitálu, jako jsou Andreessen Horowitz a Sequoia Capital. Mezi investory nechyběla ani irská National Treasury Management Agency, Allianz, Fidelity, Baillie Gifford či AXA.

Doposud na investicích získal Stripe celkem 2,4 miliardy dolarů. Za poslední rok se tak hodnota firmy, kterou v roce 2010 založili v Dublinu bratři Patrick a John Collisonovi, zvýšila téměř trojnásobně.

Stripe se po úspěchu v Silicon Valley chce soustředit na evropskou expanzi. Jeho služby, které se primárně soustřeďují na zpracování plateb na webu a v mobilních aplikacích, jsou dostupné už ve 43 zemích světa, z nichž 31 je z Evropy. Ve výčtu nechybí ani Česko.

„Letos v Evropě investujeme ještě mnohem více, zejména v Irsku,“ uvedl John Collison, prezident a spoluzakladatel firmy. Zároveň fintechový start-up plánuje vstup do Brazílie, Indie, Indonésie, Thajska či do Spojených arabských emirátů.

Stripe cílí především na menší podniky a start-upy, které oslovuje zejména rychlostí a jednoduchostí. Mezi jeho zákazníky se tak řadí například společnosti Spotify, Zoom, Salesforce, Shopify či Uber.

Založení účtu je nic nestojí, při zpracování plateb si Stripe v rámci jednoho z byznys modelů bere z každé transakce provizi.

Mezi největšími konkurenty Stripe jsou britský Checkout.com či nizozemský Adyen. Také však služba PayPal, u jejíhož rozjezdu stál kdysi také Elon Musk a která dala vzniknout již legendární PayPal Mafia. Jde o skupinu bývalých spoluzakladatelů a zaměstnanců, kteří od té doby založili další úspěšné firmy.

Byla to známá jména – Tesla, YouTube, LinkedIn či Palantir. Vedle Elona Muska tak do party patří i známí podnikatelé Peter Thiel či Reid Hoffman. Jak Thiel, tak i Musk do Stripe rovněž investovali. Už v roce 2011, tedy jen rok poté, co bratři Collisonovi start-up založili.

Patrick Collison se původně dostal na prestižní MIT a jeho o dva roky mladší bratr John na Harvard. Mimochodem na školné si vydělali svou předchozí firmou Auctomatic. Ta pomáhala malým obchodníkům s prodejem na portálu eBay. Firmu roku 2008 prodali za pět milionů dolarů, pouhý rok od založení. Johnovi tehdy bylo sedmnáct a Patrickovi devatenáct let. Ani jeden z bratrů však vysokou školu nedokončil, dali přednost budování Stripe.

Evropa ve fintechové oblasti nezůstává pozadu. Kromě již zmíněného Checkoutu a Adyenu patří mezi zajímavé a nadějné evropské finanční start-upy také švédská Klarna (s valuací 31 miliard dolarů aktuálně nejhodnotnější evropský start-up) či britský Revolut. V Česku pak za zmínku stojí společnost Twisto mladého podnikatele Michala Šmídy.