Británie je evropským centrem startupů, Česko zaostává | E15.cz

Studie o stavu evropských technologickýchstartupůů za rok 2020 uvádí, že ve Spojeném království se uskutečnilystartupovéé transakce v hodnotě 12,5 miliardy dolarů (270 miliard korun). Kumulativně od roku 2016 to bylo přes 40 miliard dolarů (880 miliard korun). Na druhém místě figurujeNeměckoo, kde se letos udály investiční transakce za 5,4 miliardy dolarů (přes 118 miliard korun), od roku 2016 pak lehce přes 20 miliard dolarů (440 miliard korun). Následují Francie, Švédsko, Nizozemsko a Švýcarsko.

Česko spíše zaostává

Do špičky sledovaných zemí a měst podle objemu transakcí se Česko nedostalo, v dalších statistikách studie od Atomicoo už ale figuruje.Nevycházíme z toho ale nijak lichotivě. „Při srovnání objemu investic na hlavu jsme dokázali předstihnout pouze Albánii. Evropský průměr je 172 dolarů na hlavu, u nás 5,2 dolaru. A to nemluvím o lídrech. Třeba v Estonsku se investuje 493 dolarů na hlavu. Takto si můžeme opravdu nechat jenom zdát o tom, že budeme něčím jiným než jen montovnou,“ podotýká zakladatel a šéf investičního fondu DEPOVenturess, Petr Šíma. „Stejné je to v počtu startupů na jeden milion obyvatel. Estonsko jich má nejvíc, 865. Průměr je 190. A v Česku je to jen 89, což je méně než má Maďarsko, ale zase více než Slovensko i Polsko,“ dodává Šíma.

Berlín si pohoršil

Evropským startupovým centrem zůstal Londýn, jen za letošní rok se tam udály investice za bezmála deset miliard dolarů (220 miliard korun), od roku 2016 kumulativně pak 34 miliard dolarů (zhruba 770 miliard korun).

Druhá v pořadí je francouzská metropole Paříž, kde objem investic za letošní rok činil 3,4 miliardy dolarů (77 miliard korun), od roku 2016 pak celkem 11,7 miliard dolarů (260 miliard korun). Ze třetí pozice překvapivě vypadl Berlín.

Ten je často vnímán jako evropskéstartupovéé centrum. Tím bezpochyby je, ovšem ne tak přesvědčivě, jak se může na první pohled zdát. Letos jej přeskočil Stockholm, a to zejména díky velkým investičním kolům startupů Klarnaa fintech, 650 milionů dolarů) a Northvoltt (výrobce baterií, 600 milionů dolarů).

Dominuje fintech

Co se odvětví týče, nejvíce investic teklo do fintech aplikací a řešení, tedy propojení financí a technologií. Jednak díky již zmiňovanému startupu Klarnaa, také však díky investicím do digitální bankyRevolutt (500 milionů dolarů) a do online platebního systémuCheckouttcomm (150 milionů dolarů). Druhý největší příliv financí zaznamenala oblast průmyslového softwaru, tu následovaly i díky pandemiiCOVIDD-19 investice spojené se zdravotnictvím.

Za rok 2020 dosáhlo 18 dalších startupů pozice takzvaného jednorožce, tedy firmy s hodnotou přes miliardu dolarů. Celkem jich v Evropě je 208. Patří sem například britský výrobce elektroautt Arrivall, estonská taxislužba Boltt či nástroj pro řízení vztahů se zákazníky Pipedrivee, rovněž z Estonska.