Bitcoin jako dárek. Jaká jsou praktická úskalí? | E15.cz

I v pandemickém roce 2020 zůstává paleta toho, co lze darovat blízkým pod stromeček, nepřeberná. Ministryně financí Alena Schillerová dokonce začala propagovat jako vhodný dárek státní dluhopis. „Zkuste ale raději svým blízkým věnovat třeba kousek bitcoinu. Pokud jim tedy chcete dát něco, co bude mít v budoucnosti i nějakou hodnotu,“ říká na úvod svého dalšího videa do kryptoměnové poradny E15 Jakub Vejmola alias Kicom. Jak ale takové kryptoměnové obdarování provést technicky? Popularizátor digitálních měn Kicom přiznává, že z technického hlediska to není s bitcoinem v tomto směru úplně jednoduché. Podívejte se na video, které v internetových prohlížečích automaticky spouští pod titulkem.