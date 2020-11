Češka vytvořila pivo pro ženy. Zaujala i v zahraničí | E15.cz

Martina Rozenberg Šmíra studovala v Itálii marketing luxusních značek. V roce 2013 dokončila bakalářskou práci, kterou psala právě na téma „Projekt ženské pivo, pivo pro ženy„. Po dvou letech pak přivedla na svět značku Aurosa. „V listopadu slavíme pět let. Firmu jsem založila ve svých 23 letech,“ říká podnikatelka.

Začátky prý ale nebyly snadné. „Bylo těžké se prosadit a ukázat lidem, že na to mám,“ říká. Svému projektu přesto věřila. Pivo pochází z rodinného minipivovaru v Beskydech. Vaří dva druhy, světlou desítku a méně hořkou polotmavou jedenáctku. Lahev je stylově potažená mramorem. Zákazníky má především z Itálie.

„Vyrábíme okolo tisíce lahví měsíčně s tím, že jsme od založení značky zdvojnásobili výrobu. Tu bychom nechtěli moc zvyšovat, aby pivo zůstalo stále exkluzivní,“ popisuje podnikatelka. Odbyt mají z řad restaurací a pořadatelů různých akcí, lidé je také kupují jako dárky. „Ročně pokryjeme zhruba třicet akcí, jako jsou svatby, módní přehlídky, golfové turnaje a jiné sešlosti,“ dodává.

V roce 2017 byli v Anglii s pivem Aurosa pozváni na veletrh Czech Beer Day. „Šly okolo i feministky, kterým to vadilo. Novinář z Daily Mail mi druhý den zavolal, že by o nás chtěl napsat článek, ale byl dost negativní, protože jej komentovaly převážně ženy, kterým se koncept piva pro ženy zdál sexistický a urážlivý. To pivo jsme nikdy nevymysleli a neprezentovali tak, že by žena nemohla pít žádné jiné. Jenom dáváme světu novou alternativu,“ vysvětluje. „Hrozně mě to tehdy srazilo dolů,“ vzpomíná Rozenberg Šmíra.

Byla to dle ní doba, kdy se i v metru začalo zdravit „good morning everybody“ místo „good morning, ladies and gentlemen“, tedy dobrý den „všem“ namísto „dámy a pánové“.

„Maminka mě vždycky učila, že žena má být elegantní a reprezentativní. A z toho je myšlenka toho piva. Že i když jde žena na pivo, tak může vypadat elegantně a něžně, a nemusí být jenom s tím půllitrem,“ popisuje.

Publicita spojená s akcí z doby před třemi lety nakonec značce pomohla. O Aurose se mluvilo v ABC News, Daily Telegraphu, Hindu Times i v arabských médiích.

Na trhu podle ní není příliš konkurence. Ví pouze o jedné firmě v Německu, která má podobný koncept. „Jde mi o luxusní životní styl. Pivo je standardně bráno jenom jako hospodský drink a jako pití, které si koupíte tady v první sámošce, vezmete si plechovku a jdete dál,“ zamýšlí se. „Přitom má ale v Česku velkou tradici. Miluju kombinovat různé světy. Říkala jsem si, proč pivo nemůže také vypadat dobře?“

K budování značky Rozenberg Šmíra postupně kromě piva přidala další sortiment včetně oblečení. Její rodina také spravuje zámek v Rychvaldu. Výhledově se plánuje přestavba na hotel a pivovar.