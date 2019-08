Český hotelnický startup Mews dostal na další růst tři čtvrtě miliardy | E15.cz

Český startup Mews, který nabízí ubytovacím zařízením platformu pro správu rezervací, check-inů a vyřizování požadavků hostů, získal ve druhém investičním kole 33 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 771 milionů korun. Za novým přílivem finančních prostředků stojí bostonský investiční fond Battery Ventures, který v minulosti investoval například i do technologických společností Apple, Google, Intel nebo Oracle.

„Zájemců z řad investorů bylo více, ale naše volba nakonec padla na Battery Ventures. Z velké části také proto, že jde o investiční skupinu s bohatými zkušenostmi v hotelovém byznysu,“ uvedl zakladatel startupu Richard Valtr, podle něhož se díky nové investici hodnota firmy vyšplhala na pět miliard korun.

Finanční injekce má podle Valtra pomoci posílit aktivity firmy v USA a získat nové posily do týmu. „Nedávno jsme v New Yorku otevřeli novou kancelář, což by nám v expanzi mělo pomoci,“ doplnil Valtr.

Startup má zhruba tisíc klientů, kteří jej ve svých ubytovacích zařízení používají. Počet uživatelů přitom stále roste zhruba o dvanáct ubytovacích zařízení týdně. Platformu už podle Valtra využívají hotelové síťě či hotely v celkem 48 zemích světa.

Mews je systém, který umí mimo jiné přijímat platby od hostů, řešit kompletní management hotelu včetně personálu, a především pak podporuje připojení na vlastní digitální rozhraní API, který umožňuje propojení s digitálními službami třetích stran. „V praxi to například vypadá tak, že se host u vchodu do hotelu místo recepce potká s obrazovkou iPadu,“ říká Valtr.