Data jsou zlato, říká Ota Novotný, šéf startup akcelerátoru xPORT | E15.cz

Jsou data nové zlato?

Myslím, že jsou zlato pořád. Když se díváte na manažerské články z poloviny minulého století, tak i tam se píše, jak jsou data pro firmu důležitá a jak s nimi pracovat. My sice máme v současné době spoustu nových nástrojů pro práci s daty, ale neschopnost rozhodovat se podle nich a raději podle toho, jak fouká vítr, tak ta tady stále je.

Co je to vlastně datová gramotnost?

Schopnost pracovat s daty tak, abych je proměnil ve svoji konkurenční výhodu. Tedy abych je uměl použít pro to, co ve firmě na své pozici dělám, abych se mohl lépe rozhodovat. Nám ale bohužel vychází, že cca 80 procent lidí na úrovni středního managementu není úplně datově gramotných. Nejsou schopni využívat to, co jim data a technologie přinášejí. Prostě v datech neumějí číst.

Jste i ředitelem MBA programu na VŠE - Data & Analytics for Business Management powered by KPMG. O čem program je?

Jde o velmi specifické MBA studium, protože je zcela zaměřeno na práci s daty a využití hodnoty dat pro podnikání firmy. Je určeno pro manažery, kteří si chtějí doplnit svoji datovou kompetenci. Na druhou stranu je určeno také pro datové analytiky, aby pochopili, co od nich byznys chce. Na všech našich datových programech navíc spolupracujeme s UC Berkeley v Kalifornii, což nám do nich přináší pohled ze Silicon Valley.

V září letošního roku také otevíráme profesní magisterské studium zaměřené na data a datovou analytiku. V roce 2021 plánujeme otevřít profesní bakalářské studium.

Každoročně pořádáte také festival dat. O co jde?

Je to už třetí ročník akce, která je zaměřena na to, abychom téma práce s daty a jak data fungují, dostali mezi širší veřejnost. Je to největší česká akce, kde se lidi zadarmo můžou seznámit s tím, co jim data mohou přinést, potkat se s firmami, které s těmi daty pracují a souběžně si to mohou na workshopech osahat. Letošní ročník kvůli epidemii koronaviru přesouváme na říjen

Při VŠE vedete také podnikatelský akcelerátor xPORT. Jaké projekty se vám v něm už podařilo posunout k životu?

Například startup Sens, který vyrábí proteinové tyčinky a výrobky z cvrččí mouky. Ti u nás před čtyřmi lety začínali, dělali první vzorky, metodiku, jak se dostat na trh. Pomáhali jsme jim i s laboratorním ověřováním. Teď získali investici 1,9 milionu eur. Dále jsou tu projekty, které dostaly menší investice v řádech jednotek milionů korun. No a pak je tu samozřejmě řada projektů, které normálně fungují, ale tak rychle neškálují, nebo řada těch, které skončily úplně. To ale také není špatně - ti lidé se něco nového se naučili a mohou na tom stavět. Máme tam týmy, které byly úspěšně až se svým třetím projektem.

Jak je to s investicemi a rolí vašeho akcelerátoru ve finanční podpoře projektů?

První investici obvykle dostanete na nápad - na to, jak se to investorovi líbí. Pro další investice již musíte také položit na stůl nějaké hmatatelné výsledky. My se v xPORT snažíme startupům dodávat potřebné kompetence v oblasti B2B obchodu a marketingu, například pomoci s tím, jak nastavit prodejní pipeline, což je pro mnoho lidí s prvním startupem docela novinka. Bez toho se však neobejdou.

Jaký je recept na úspěšný startup?

Šikovný tým. To znamená lidé, kteří jsou zapálení pro věc, jsou schopni hodně pracovat a chtějí se učit. Je to leckdy víc o týmu lidí a jejich zapálení a zkušenostech, než o nápadu jako takovém. Nápad se totiž leckdy několikrát změní, ale je u toho stejná skupina lidí. Pravidelně jezdím na konferenci Slush do Finska, kde mluví a sdílí zkušenosti zakladatelé celosvětově úspěšných startupů. Loni tam vystupoval také Alex Chung, který založil Giphy a říkal, že je to jeho třináctá firma. Z toho měl asi tři úspěšné, zbytek neúspěšných. Když se Giphy nečekaně raketově rozjelo, sáhnul samozřejmě po tom týmu, se kterým dělal ty úspěšné. A potom ve startupu musí pasovat další věci. Nápad, pravý čas vstupu na trh, lidé se tomu musí věnovat a podobně. Jakmile ale není kvalita a soudržnost v týmu, tak to nejde.

Proč je v USA úspěšnost a vůbec to, že z malé věci se stane velká - jako například v případě Facebooku nebo Googlu - vyšší než v Evropě?

Podle mne je to hlavně ve vnímání rizika nebo neúspěchu. Sociální a dotační systémy, které jsou tady a které jsou v Americe, jsou rozdílné. Uvedu jeden příklad, který by to mohl demonstrovat. Před dvěma lety jsem byl hodnotit soutěž studentských startupových projektů s týmy z Finska a ČR zaměřené na zlepšení života ve městech. Zajímavé projekty, ale když jsme se prezentujících ptali, jak by to zafinancovali, tak skoro všichni řekli, že by si zažádali o dotaci. Na druhou stranu třeba dovednosti, které v Evropě máme, jsou minimálně srovnatelné s těmi v Americe. V Česku je například velký hub datových dovedností - hodně šikovných datových firem, co dělají projekty pro zbytek Evropy. To je přece moc pěkný potenciál pro zajímavé projekty.

Proč je v ČR digitalizace relativně pomalá a proč nejsme mezi Estonskem či severskými státy?

Myslím, že jsme hodně zaspali. Má to několik důvodů, jedním z nich je, že skandinávské země měly větší krize, ze kterých se musely odpíchnout a řešit stát a jeho fungování úplně jinak. My jsme takový velký tlak neměli. Takže u nás se informační systémy vyvíjely postupně. Druhá věc, která nás velmi brzdí, je hodně spojena s roztříštěním IT kompetencí ve veřejné správě.

Co potřebuje český byznys, ale školy v tom zatím zaostávají?

Vzájemný kontakt s lidmi z vysokých škol a společné projekty, které přinášejí reálnou hodnotu. Ty dvě skupiny se spolu musí víc bavit.

Co bude nová velká věc, podle vás? Měli jsme tu internet, sociální sítě, bitcoin, umělou inteligenci… Co přijde dál?

Je těžké říct, co bude další trendy téma. Leckdy to jsou bohužel věci, které už existují a akorát se přejmenují a dá se tomu jiný obal. Pořád si myslím, že e velký potenciál v machine learningu, umělé inteligenci a v datové analytice aplikované do byznysu.