Do startupu Dateio vstupují Erste Group a Air Bank | E15.cz

Podíl venture kapitálového fondu J&T Ventures v českém fintechovém startupu Dateio kupují společnosti Erste Group a Air Bank. Pro Erste, která je mateřskou společností České spořitelny, jde o vůbec první investici do fintech společnosti. Služby startupu se soutředí na cílený marketing na základě bankovních dat o platbách kartou. Dateio spolupracuje již s osmi bankami, stovkami obchodníků a má dosah na více než milion klientů.

Erste investovala část svých peněz do firmy, částečně odkoupila podíly od fondu J&T Ventures a akcelerátoru Bolt. Celkem ve společnosti získala 22,2 procenta. V rámci dohody Dateio s Erste bude navíc integrovaná do jejího mobilního bankovnictví George Go, což dosah rozšíří o další miliony aktivních klientů včetně těch České spořitelny. Air Bank odkoupila zbylou část podílu J&T Ventures a drží 11,7 procenta.

„J&T Ventures byl náš první velký investor, celkem s námi byl téměř pět let. Kromě peněz nám pomohl s podpisem a nasazením v první bance na českém trhu i s expanzí na Slovensko. I díky tomu dnes máme obrovský potenciál pro další růst,“ uvedl Ondřej Knot, zakladatel startupu Dateio. Fond J&T Ventures svou původní investici zhodnotil několikanásobně s průměrným ročním výnosem 59 procent.

Prodej podílu v Dateio přišel jen krátce poté, co J&T Ventures dokončila jiný exit. Skupina Solitea v létě vstoupila do společnosti Dotykačka, která obchodníkům poskytuje pokladní systémy. Dotykačka následně koupila i konkurenční službu Markeeta a vznikl tak největší hráč na českém trhu, který nyní expanduje do Německa, Polska a na Slovensko. Fondu investice přinesla průměrný roční výnos 38 procent.

Technologický startup Dateio byl založen v roce 2013 a dnes má 25 zaměstnanců. Jeho platforma propojující banky a obchodníky umožňuje cílit obchodní nabídky zákazníkům podle jejich dřívejších karetních transakcí. Veškerá citlivá data přitom zůstávají v bance.

Kampaně v průměru generují tržby na úrovni desetinásobku investovaných nákladů. Mezi zákazníky v Rumunsku, Česku a na Slovensku patří například Shell, OMV, Kaufland nebo Albert a v příštím roce se služba rozšíří také do Rakouska, Chorvatska a Maďarska.