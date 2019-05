Jak zajistit kvalitu řemeslníků? Úřady chtějí zavést mistrovské zkoušky | E15.cz

Mistry svého oboru by se mohli stát vyučení řemeslníci po pěti letech praxe v oboru a jejich schopnosti by měli posuzovat zástupci cechů. „Pro lidi by to byl signál, že je to člověk, který má renomé v rámci cechu a splňuje určité standardy. Pro učně by to byla další meta v rámci jejich dalšího vzdělávání,“ řekl Plaga. Zájemci budou muset před komisí zhotovit mistrovské dílo nebo projekt, prokázat schopnost řídit celou zakázku a také schopnost vést vlastní firmu.

Zájem o zkoušku mají už nyní stovky řemeslníků. „Poptávka je daleko větší, než jsme předpokládali. V tuto chvíli máme už 500 zájemců,“ řekl Havlíček. „Především starší elektrikáři mají zájem prokázat, že skutečně svému oboru rozumějí a o složení zkoušky stojí,“ dodal prezident Elektrotechnického svazu českého Radek Roušar. Zatím není jasné, kolik budou muset uchazeči za zkoušku zaplatit. „Cena bude stanovena podle náročnosti zkušebního procesu,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Roušar upozorňuje, že bude nutné zajistit, aby úroveň zkoušek byla jednotná. „Navíc zkouška nesmí být pouze teoretická, ale důraz musí být kladen především na praktickou část,“ řekl. Zároveň není podle něj jasné, jaké benefity z toho řemeslníkům poplynou. Havlíček připustil, že by se mohla stát mistrovská zkouška podmínkou nebo výhodou pro získání veřejných zakázek.

Hlavním cílem je podle navrhovatelů rozlišit kvalitní řemeslníky od špatných. „Zákazníci nepožadují po firmách prokázání odborné kvalifikace a práce tak realizují často lidé bez odborných vědomostí a zkušeností,“ upozorňuje výkonný ředitel Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů Pavel Žatečka. V Česku chybí odhadem několik desítek tisíc řemeslníků a školy hlásí nižší zájem o učňovské obory. Mistrovská zkouška má podle ministrů zvýšit prestiž oboru.