Fond miliardáře Krska jde nakupovat další start-upy | E15.cz

Miliardář a bývalý spolumajitel plzeňské Škody Transportation Tomáš Krsek pokračuje v investicích do mladých firem. Prostřednictvím svého fondu Bohemia Venture Capital vložil do slovenského start-upu Cloud Talk více než milion eur. Firma se zabývá hlavně vývojem softwaru, databází a aplikací pro informační centra.

Fond, v jehož čele stojí jeho spoluvlastník Přemysl Rubeš, chystá i další investice. BVC v rámci diverzifikace portfolia vstoupí i do start-upů z odvětví chytrých technologií a cestování. Příslušné smlouvy však teprve čekají na podpis.

„V současné době se díváme například na začínající projekty v medicíně, nanotechnologiích, energetice nebo videohry,“ uvádí Rubeš. „Zajímají nás odvětví, kde mohou být středoevropští zakladatelé dobří hlavně proto, že jsou v technologiích historicky na světové úrovni,“ dodává.

Bohemia Venture Capital se rovněž snaží o spolupráci investorů napříč zeměmi střední a východní Evropy, která by v následujících letech měla vyvrcholit vytvořením mezinárodního fondu se sídlem v Praze. Jeho hlavním cílem by měla být podpora mladých firem v cestě na západní trhy, především do kalifornského Silicon Valley.

Fond Bohemia Venture Capital, jenž vznikl v roce 2016, má včetně Cloud Talk sedm start-upů. Jeho šéf Rubeš působil i ve start-upu Bileto.