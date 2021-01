Jak založit, vést a rozvíjet startup: úvodní díl | E15.cz

Co se skrývá za oním magickým slovem start-up? Nebo startup? Sami v redakci řeším, co je lepší. Definic je spousta. Podle profesora Stanford University Stevea Blankea je to „organizace utvořená k hledání škálovatelného byznys modelu“. Zakladatel známého amerického akcelerátoru Y Combinator Paul Graham zase za start-up označuje „společnost vytvořenou tak, aby rychle rostla“. Podle Petra Mandíka z platformy StartupBox, u níž je deník E15 zakládajícím členem a která se na rady start-upům specializuje, by pak takto označené firmy měly splňovat kritéria inovativnosti, škálovatelnosti, mít globální ambice a předpoklady pro vstup externího financování.

Také Apple, Google, Microsoft či Facebook byly kdysi malými začínajícími firmami, tedy start-upy. Exponenciální růst, globálnost i škálovatelnost produktu totiž mají společné.

Pár faktů

Z nedávného průzkumu Startup Report 2019/2020 uskutečněného organizací Keiretsu vyplývá, že v 95 procentech případů je zakladatelem start-upu muž, 77 procent jich má vysokoškolské vzdělání a 65 procent startupistů je bezdětných a aktivních v jedné firmě. Zhruba polovina jich pak spadá do věkové kategorie 30 až 39 let. Neplatí tedy zažitá představa, že startupisté jsou většinou nezkušení dvacátníci, lidí pod 30 let je mezi zakladateli jen zhruba kolem dvaceti procent.

Další světové výzkumy ukazují, že start-upy, které se mohou opřít o pomoc mentora, získávají sedmkrát více financí a rostou 3,5krát rychleji. Zajímavý je rovněž fakt, že firmám s jedním zakladatelem trvá růst průměrně 3,6krát déle než těm se dvěma zakladateli. Přes 70 procent founderů si také uvědomuje, že jejich konkurenční výhoda není v nápadu a intelektuálním vlastnictví, nýbrž v realizaci.

Podle Startup Genome Report se také zjistilo, že na ověření svého byznys modelu potřebují start-upy dvakrát až třikrát více času, než jejich zakladatelé původně předpokládali.

Neúprosná statistika

Devět z deseti startupů neuspěje. V Česku se to do jisté míry bere jako osobní selhání a stigma. Jinde, zejména ve Spojených státech, se však selhání chápe jako získaná zkušenost a jeden z milníků na cestě za úspěchem. Zakladatelé, kteří již zakusili nějaké nevydařené podnikání, mají totiž o 20 procent větší šanci, že v tom příštím už uspějí.

Založení a budování startupu je tedy na jedné straně dřina a riziko, na té druhé však skýtá smysluplnou tvořivou činnost, životní zkušenosti a v neposlední řadě možnost budoucího několikanásobného zhodnocení investovaných prostředků.

Životem start-upu

V seriálu E15 Životem start-upu každý týden postupně probereme důležité momenty a situace, které musí začínající i pokročilejší startupista řešit. Přineseme i nejrůznější tipy od expertů a zeptáme se zkušených podnikatelů, kteří také jednou byli na startovní čáře.

1. Nápad

2. Zákazník

3. Byznys plán a peníze

4. Partneři a zaměstnanci

5. Prodej

6. Smlouvy a paragrafy

7. Do světa!

VĚŘÍME, ŽE VÁM NÁŠ PROJEKT BUDE UŽITEČNÝM POMOCNÍKEM