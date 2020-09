Logistický startup Wereldo získal další milionové investice | E15.cz

Získané prostředky firma investuje do posílení obchodu a dalšího růstu. „Vstup Patera a JIC Ventures do Werelda vnímáme nejen jako finanční stimul. Od obou našich nových investorů se můžeme hodně učit a ještě zlepšit náš produkt a zrychlit akvizice klientů,“ uvedl spoluzakladatel Werelda Jakub Skopec. Nyní se hodlá firma i díky investici zaměřit především na region střední a východní Evropy.

„Jsme řešením pro menší a střední podniky, které si vývoj na zakázku moc nemohou dovolit,“ říká Skopec. Na jedné straně podle něj napojují poptávku po přepravě a na straně druhé pak dopravce.

„V segmentu malých a středních podniků je to docela neobsazené teritorium,“ míní zástupce firmy, která loni dosáhla tržeb přes 3,5 milionu korun. Příští rok firma očekává zhruba dvacetinásobný růst.

To, co firmu podle Skopce odlišuje od ostatních, je, že plánuje přepravu na základě tržních cen a pak vybírá podobu přepravy. „Konkurence to dělá tak, že dispečer nejdříve musí určit mód přepravy a až potom udělá nějakou optimalizaci. My ale automatizujeme už krok předtím,“ dodal.

Inovační agentura JIC poskytuje podporu podnikatelům na začátku jejich kariéry i zavedeným inovativním firmám s dlouholetou historií. Právě firma Wereldo, založená v roce 2018, je jedním z jejích rychle se rozvíjejících klientů.

„Pokud se chtějí výrobní a obchodní firmy posunout v digitalizaci na špičkovou úroveň, musejí zlepšovat kromě výroby i logistiku,“ říká Radim Kocourek, zástupce ředitele Jihomoravského inovačního centra, který má mimo jiné na starosti i investiční část JIC Ventures.

„Wereldo je se svými inovativními službami v této oblasti velmi úspěšné. Proto jsme se rozhodli ho podpořit i finančně formou investice,“ míní Kocourek.

„Wereldo vyvinulo unikátní algoritmus na optimalizaci cen transportu. Jako takové se dostalo do našeho hledáčku hned od začátku své existence,“ uvádí David Svatoš, zakladatel investiční skupiny Patero, která se soustředí na akvizice a start firem v oblasti optimalizace dodavatelského řetězce.