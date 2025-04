Proces pořizování Oandy není jednoduchý. Než se k němu vyjádří všichni světoví regulátoři, potrvá to zhruba rok. Oba šéfové prop tradingové firmy nejsou vlastně ani moc rádi, že se o dealu mluví, jsou vázáni řadou smluv o mlčenlivosti. „Už delší čas jsme diskutovali o tom, že bychom pro FTMO zřídili další větev byznysu. Nakonec je z toho Oanda, která je velkou a tradiční firmou, příští rok oslaví třicet let na trhu. Vlastně je to pro nás čest, že kluci z Prahy zvládnou udělat takovou akvizici,“ říká Otakar Šuffner.

Jen připomeňme, že společnost Oanda původně poskytovala bezplatná data o směnných kurzech na internetu a postupem času se vyvinula v předního poskytovatele online obchodování s různými aktivy, včetně měn, komodit a indexů, a také v důvěryhodný zdroj měnových dat a analytiky. Působí na regulovaných trzích v hlavních finančních centrech, jako jsou New York, Toronto, Londýn, Singapur či Sydney. FTMO ji kupují od britského fondu CVC.

Krok obou majitelů FTMO vyvolal překvapení u každého, komu o něm řekli. Dokonce i u poradců, kteří jsou u mezinárodního dealu těchto rozměrů nutností. Jejich firma totiž v poslední době obrovsky vyrostla – mezi lety 2019 až 2023 o těžko uvěřitelných 5815 procent, pasovala je do role miliardářů, a pokud by ji prodali, i jejich vnoučata by měla existenční starosti vyřešené. Otakar Šuffner a Marek Vašíček ale na tyhle narážky odpovídají unisono: „Co bychom jinak dělali, na důchod jsme ještě mladí.“

Udělali tak vlastně dost troufalý krok. Akvizice za oceánem byly až donedávna pro české firmy něčím jako sci-fi. „Nechci nás nijak adorovat, ale myslím, že tohle může být ukázka pro ostatní, že to prostě jde. My Češi si myslíme, že na velké věci nemáme, ale ono to tak není. My teď jdeme dělat opravdu velkou věc na světové úrovni a všichni nás respektují,“ říká Otakar Šuffner.

Změna pravidel

S tím souvisí i budoucnost FTMO poté, co akvizice Oandy doběhne. Pánům z FTMO nejde ani tak o číselný růst, ale produkt, který nabízejí. Aby byl co nejlepší a rozvíjel se. „Říkáme tomu Trading powerhouse. Chceme budovat silnou finanční skupinu, která má produkty z odvětví jako trading a investice. S FTMO jsme začali a Oanda je další krok naší dlouhodobé vize,“ popisuje Marek Vašíček.

K budoucnosti Oandy samotné toho ovšem ještě šéfové FTMO mnoho říci nemohou. Oficiální je zatím jen zpráva, že firma zůstane samostatnou entitou. Výhodou pro klienty FTMO má pak být přístup k multi-asset obchodování, tedy strategii, při které investor nebo obchodník obchoduje s různými typy finančních aktiv současně.

Výhody ve spojení vidí i Oanda samotná. „Jde nám především o to, aby naši klienti měli přístup k multi-asset obchodování na té nejvyšší možné úrovni. V dalším růstu nám pomůže to, že máme licence po celém světě, důvěryhodnou značku, rozmanitou nabídku a škálovatelnou platformu. Těšíme se, že budeme i nadále naplňovat svoji strategii pod vlastnictvím FTMO,“ řekl Gavin Bambury, CEO společnosti.

Raketový růst FTMO, i bez ohledu na akvizici, s sebou nutně nesl změny, které přiměly firmu dospět. „Neradi to říkáme, ale už jsme trochu korporát. Už jsme nemohli všechno řídit, máme své týmy, jejich šéfy. Ale pořád se tu dá najít stopa něčeho, čemu říkáme FTMO style,“ usmívá se Marek Vašíček a vzpomíná na doby, kdy „kreslil“ tlačítka na webové stránky FTMO, což je úkol, o němž si nedokáže představit, že by dnes dělal.

Mezi největší příchody patřili v poslední době Eva Svobodová, bývalá partnerka ve White & Case, a Radek Dyntar, někdejší CFO Dentons Europe. Prvně jmenovaná vede právní tým, Radek Dyntar pak finanční oddělení firmy. „Získat takhle velká jména je pro nás známkou toho, že jsme na trhu atraktivní. Na druhou stranu je tu spousta lidí, kteří s námi vyrostli. Začínali u počítače, dneska jsou to šéfové týmů. A vlastně i my dáváme té práci všechno. Kromě ní nemáme jiné koníčky. Kdybychom byli dvakrát týdně na golfu, asi by firma tak dobře nešlapala,“ zamýšlí se Otakar Šuffner.

Kanceláře v pražském Quadriu firmě stále stačí, i když se musela ještě o patro rozšířit. Firma vloni ohlásila za rok 2023 zisk ve výši 2,3 miliardy korun. Letos její šéfové vědí, že loňský rok byl ještě úspěšnější, ale detaily prozrazovat zatím nechtějí. Jejich příběh přitom začal dost nevinně. Na začátku sídlili nedaleko pražské VŠE, kterou oba studovali. Své kanceláře ještě nabízeli k podnájmu, aby si pomohli s náklady. Na začátku ani nikdo moc nevěděl, co oba pánové dělají, a tak jim ani nikdo nechtěl do začátků půjčit. A když už by to bývalo šlo, firma byla na samonosné trajektorii.

Jak se rodí FTMO

Z prvotního dua traderů, kteří se orientovali zejména na takzvané futures obchody, se brzy začali rodit podnikatelé. Napadlo je tenhle složitý svět otevřít amatérskému publiku a zapojit do toho přitom chytlavý prvek – gamifikaci. Ještě na škole se oba účastnili evropské univerziády v tradingu, a aby se dostali k opravdovému obchodování, museli nejprve splnit sérii pravidel, jakousi zkoušku. Při tvorbě své strategie tenhle prvek také použili. I tak není vstup do obchodování formou hry nic jednoduchého, síto je přísné. Důležité je také říci, o co v téhle „hře“ jde.

Firma má pro klienty nejprve dvoustupňový ověřovací proces. Skládá se z fází FTMO Challenge a Verifikace. Po jeho úspěšném absolvování může klient získat přístup k FTMO Accountu, díky němuž se může dostat až k devadesátiprocentní odměně ze svých výsledků. Zásadní je ovšem to, že FTMO klienti se vždy pohybují jen v demo prostředí, které pouze simuluje obchodování na reálných trzích.

Marek Vašíček (vlevo), Otakar Šuffner (vpravo) | e15 Michael Tomeš

Zakladatelé společnosti přesto doporučují začít s bezplatnou zkušební Free Trial verzí, kde také mohou klienti otestovat obchodní aplikace platformy. FTMO má i svůj premium program a hromadu dalších prvků, jež budoucí klienty k platformě přitáhnou. „Vyzkoušet se u nás dá prakticky všechno. Od krypta přes komodity, akcie, akciové indexy, měny či jednotlivé akcie. Nejvyšší zájem je nyní o zlato,“ vyjmenovává Otakar Šuffner. Platformu si dosud vyzkoušelo přes tři a půl milionu lidí téměř z celého světa. FTMO poskytuje podporu v sedmnácti jazycích, tradeři nejčastěji při obchodování používají angličtinu, španělštinu a němčinu. Z důvodu určité hrdosti na svou zemi firma stále drží i češtinu.

Jen pro informaci: V roce 2024 dostali klienti FTMO vyplaceno přes 3 miliardy korun. FTMO také nabízí pomoc zkušených obchodníků, psychologů, ale i doplňkové aplikace různého zaměření.

V Česku stáli oba pánové u zrodu trhu. V poslední době prop trading přilákal i další hráče, kteří obdobně rychle rostou, například Fintokei nebo RebelsFunding. „Začínali jsme v roce 2015 a od roku 2021 registrujeme po světě stovky konkurentů. Nechceme úplně říkat, že je to dobrá zpráva, protože mnozí prostě okopírovali náš koncept, někteří to nemyslí s klienty moc dobře, ale ten boom ukazuje, že prop trading má budoucnost a své místo. Obecně to ale směřuje k nějaké konsolidaci v příštích letech,“ uvažuje Otakar Šuffner.

Jako příklad rozmachu oboru může sloužit rok 2020, kdy FTMO mělo poprvé účast na Finance Magnates London Summit. Absolutně nikdo tehdy jejich obor neznal. Na posledním summitu v Dubaji, který proběhl v lednu, obor prop tradingu obsáhl čtvrtinu účastníků Expa. Šlo nejen o FTMO, ale i o jejich konkurenci, a dokonce i firmy dodávající služby oněm konkurentům.

Zbývá odpovědět poslední otázku, a to, co s penězi dělá samotná FTMO. Odpověď je překvapivě konzervativní. Když zrovna oba pánové nekupují za oceánem své americké konkurenty, firma ukládá peníze do nemovitostí. Ne do nových, vyhledává starší projekty.

Teď zrovna dokončuje opravu jednoho z nich na pražských Vinohradech. „Je v tom emoce, baví nás to. Máme malý tým, který má tuhle činnost na starosti. Pokud investor drží starý dům, nijak ho nerozvíjí a my tam můžeme vybudovat třeba 19 bytů, jako teď na Vinohradech, tak je to jednak uložení hodnoty a jednak příspěvek společnosti, což nás těší,“ říká Marek Vašíček. FTMO se podle něj dívala i na obdobné příležitosti v zahraničí, například Německu či Velké Británii, ale kvůli akvizici Oandy tenhle nápad ještě chvíli počká.