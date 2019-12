Mr Jeff jde do Česka. Chce uspět v silné konkurenci on-line prádelen | E15.cz

Rychlerostoucí španělský start-up Mr Jeff, on-line platforma pro čištění a praní, chce vstoupit do Česka. Uvedla to mediální zástupkyně firmy pro český trh Alžběta Dlouhá. Firma má frančízové pobočky ve 40 zemích na čtyřech kontinentech a v Česku hledá investory. Zařadit by se tak mohla mezi v Česku již fungující koncepty Quickwash, LG Laundry či Speed Queen.