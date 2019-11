Domino’s Pizza vstupuje na český trh | E15.cz

Firma Daufood, která už formou fanšízy provozuje síť obchodů značky v sousedním Slovensku a dalších dvanácti evropských zemích, otevírá v průběhu listopadu dvě pobočky v Brně. Firma zkusí uspět v Česku jen krátce poté, co jiný provozovatel těchto pizzerií z Velké Británie opustil svůj byznys hned na čtyřech trzích starého kontinentu.

„Věříme, že bude mít Domino’s Pizza v Brně úspěch a že si Češi tuto americkou pochoutku oblíbí. Naším přáním je, aby se značka na českém trhu stala lídrem ve svém oboru jako všude ve světě,“ řekl Jozef Kaczirek z českého zastoupení Daufood. Příští rok firma plánuje otevřít další pobočky také v Praze.

Plánovaný počet restaurací ani výši investice společnost na dotaz serveru E15 neuvedla. „Česko považujeme za trh s velkým potenciálem pro Domino’s Pizzu,“ sdělil pouze marketingový specialista Daufood Czech Republic Miloš Horný.

Šanci na úspěch podle ředitele Českého institutu pro franchising Jaroslava Tamchyny Domino’s Pizza má. „Je to velká a známá značka,“ uvedl. Zároveň připustil, že český trh s pizzou je poměrně konkurenční prostředí a vstoupit na něj zvenčí se žádná firma už dlouho nepokusila. „Důvodem je, že pizza byla dlouho vnímaná jako komodita. Prostě pizza jako pizza, pro mnoho lidí to nebyl značkový výrobek,“ vysvětlil Tamchyna.

Hlavním konkurentem je pro značku v Česku stejně jako jinde ve světě síť Pizza Hut. Tu provozuje AmRest, pod který spadají ještě restaurace rychlého občerstvení KFC a Burger King a kavárny Starbucks. Dvanáct restaurací Pizza Hut se nyní nachází v Praze, Brně, Ústí nad Labem a Liberci. Firma ještě do konce roku plánuje v Česku otevřít dalších pět pizzerií.

Domino's Pizze by k úspěchu podle Tamchyny mohlo pomoci také to, že se jedná o americký koncept. „Americké franšízy bývají obvykle lépe propracované a mají standardy pro podnikatele, které ostatní nemívají,“ dodal. Poplatky jsou ale vyšší. Česká asociace franchisingu vyčíslila vstupní investici u gastronomických franšíz na více než pět milionů korun, zatímco v jiných oborech je to v průměru do pěti milionů korun.

V Česku funguje podle ČAF 250 franšízových sítí, dvě třetiny jsou české a zbytek tvoří koncepty ze zahraničí. „Z roku na rok se zvyšuje nabídka franchisových systémů, zejména ze zemí Evropské unie. V poslední době sledujeme větší zájem o expanzi i z USA,“ uvedl projektový manažer České asociace franchisingu Jiří Krajča.

Nicméně globální byznys Domino’s Pizza na pozadí zatím posledních výsledků za třetí čtvrtletí zklamal. Firma dokonce oproti loňsku o pět procent snížila zisk, tržby rostly, ale především ve Spojených státech. Domino's Pizza byla založena v roce 1960 a je zaměřená na maloobchodní prodej. Po celém světě má více než 16 500 provozoven na více než 85 trzích. V roce 2018 dosáhl její celosvětový maloobchodní obrat přes 13,5 miliardy dolarů.