Americké restaurace míří do Česka | E15.cz

Do už teď silně konkurenčního prostředí tuzemských restaurací by rádo vstoupilo osm gastronomických podniků ze Spojených států. Firmy zaměřené na kuřecí křídla, steaky, burgery či kraby chtějí expandovat prostřednictvím franšíz. Seznam zájemců o gastrobyznys poskytla deníku E15 americká ambasáda v Praze.

Společnost Darden International by ráda prosadila značku Olive Garden zaměřenou na italskou gastronomii a značku LongHorn Steakhouse cílící na milovníky masa. „V českém trhu spatřujeme příležitost, protože se zaměřuje na kvalitu, rodiny a je poměrně přístupný,“ uvádí šéfka mezinárodního rozvoje Darden International Rebecca Viani.

O tuzemský trh se zajímá i firma Edwards Global Services, která radí podnikům s globální expanzí. „Chceme najít české partnery, kteří by chtěli rozvíjet některé naše značky,“ sdělil Robert Jones z EGS. Týká se to sítě restaurací s mořskými plody The Boiling Crab, burgerů a žebírek Chili’s, fastfoodů Dairy Queen či nonstopů Denny’s.

Tuzemský trh může být pro americké koncepty zajímavý i v tom, že si na něm mohou ověřit funkčnost u evropských zákazníků, domnívá se ředitel Českého institutu pro franchising Jaroslav Tamchyna.

„Český trh využívají jako signální nebo pilotní,“ uvedl. Z uvedených značek jsou v Evropě zastoupeny pouze Denny’s ve Velké Británii a Chili’s v Německu.

O český trh se zajímají také společnosti Wingstop s kuřecími křídly z Texasu a přední světový pizzař Little Caesars. Samy firmy své plány týkající se Česka na dotaz deníku E15 neupřesnily.

Pomoci s expanzí může americkým restauracím i nynější vývoj českého hospodářství. „Franšízy jsou atraktivnější při zpomalování ekonomiky. Jsou totiž podnikatelsky stabilnější a mají zaručené výsledky,“ míní Tamchyna. Americké koncepty mají podle něho výhodu v tom, že bývají propracovanější.

Tamchyna však upozorňuje, že někteří zájemci z USA to na českém trhu nezkoušejí poprvé. To je případ Little Caesars, který v minulosti provozoval pizzerii na pražské Národní třídě.

Americké koncepty navíc mívají vyšší poplatky za franšízing. Česká asociace franchisingu vyčíslila vstupní investici u gastronomických provozů na více než pět milionů korun. V Česku funguje podle ČAF 250 franšízových sítí, dvě třetiny jsou české a zbytek tvoří koncepty ze zahraničí.