Startup World Cup amp; Summit, jež se bude koncem dubna konat v Praze. Na akci se ukáže také Tosca Musková, sestra vizionáře Elona Muska, známá platformou Passionflix pro streamování romantických filmů a seriálů. </textarea></div></div></div><a href= | E15.cz

Šance získat investici až ve výši 500 tisíc dolarů a nebo možnost podívat se do Silicon Valley. Nejen to mohou začínající firmy získat v rámci Startup World Cup & Summit, jež se bude koncem dubna konat v Praze. Na akci se ukáže také Tosca Musková, sestra vizionáře Elona Muska, známá platformou Passionflix pro streamování romantických filmů a seriálů.

O přízeň investorů se 28. a 29. dubna utká celkem 30 vybraných evropských startupů. V úvodních kolech soutěže jich ale bude násobně víc. Do finále se pak dostanou nejlepší zástupci za jednotlivé země.

Kompletní složení účastníků v tuto chvíli ještě není jasné. Někteří první postupující už jsou ovšem známí. Jde například o bulharskou cestovatelskou aplikaci Colibra nabízející kompenzace za zpožděné a zrušené lety nebo švédský startup MyVox vyvíjející bezdotykové ovládání interaktivních obrazovek.

„Registrace je bezplatná. Stačí jen vyplnit podrobný přihlašovací formulář na stránkách www.swcsummit.com. Loni se takto do soutěže zapojilo přes 150 českých startupů, které získaly jedinečnou příležitost zazářit před investory, vyzkoušet si prezentaci před odbornou porotou, čerpat inspiraci od významných osobností i mentorů. A především - navázat kontakty, které je mohou posunout do nových dimenzí,“ vyjmenovává souvislosti účasti Vítek Šubert, jeden z pořadatelů akce a šéf fondu UP21.

Mezi řečníky na akci budou například Tosca Musková, sestra známého amerického podnikatele a zároveň zakladatelka streamovací služby Passionflix, či Marvin Liao, spolumajitel akcelerátoru 500 Startups.

Jak v soutěži uspět? Dle spoluorganizátora Václava Pavlečky, který je zároveň spoluzakladatelem fondu Air Ventures, rozhoduje především schopnost tvůrců dané řešení náležitě prodat. Do Prahy se totiž sjedou i evropští investoři a zástupci korporací, které mohou začínající firmy oslovit a zároveň si nechat poradit, jelikož součástí akce budou i mentoringová setkání.

„Rozhodně tu máme potenciál k miliardovým byznysům globálních měřítek. Vynikáme v oblastech kyberbezpečnosti, medicíny, nanotechnologií či 3D tisku, jsme líhní vývojářských talentů. Ve srovnání se západními trhy nám však chybí sebevědomí. I to chceme pořádáním soutěže změnit,“ doplňuje Pavlečka.

Na co dalšího by se české startupy měly dle organizátorů zaměřit, aby uspěly v mezinárodní konkurenci? „Namísto až slepého zalíbení se do vlastního produktu je třeba pochopit, co zákazník skutečně chce a potřebuje,“ uzavírá Pavlečka.