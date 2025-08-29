Pražská raketa jménem FTMO začne učit Američany investicím
Jedna z největších byznysových událostí letošního roku získává první konkrétní rozměr. Otakar Šuffner a Marek Vašíček z miliardové prop tradingové společnosti FTMO připravili pro americký trh vlastní koktejl – ochutnávku toho, co jejich firmu vyneslo na špičku trhu. Nabídnou ho přes tamního předního světového hráče, společnost Oanda. Kdysi konkurenta, dnes firmu, kterou se rozhodli akvírovat.
Proces akvizice dvou tak velkých hráčů je složitý, začal v prvních měsících roku a zhruba do jara příštího roku ještě potrvá, než ho posvětí světoví regulátoři. Současný deal je proto oddělený od probíhající akvizice. O co tedy půjde? Rezidenti v USA budou mít nově k dispozici vzdělávací systém vypilovaný deseti lety zkušeností FTMO a produkty upravené speciálně na míru americkému trhu.
Úspěšní účastníci dostanou příležitost získat odměny účastí na simulovaném obchodování s použitím simulovaného kapitálu prostřednictvím FTMO Rewards Account.
Oba produkty souvisejí s tím, co FTMO umí dělat dobře a co ji vyneslo k více než dvoumiliardovému zisku. Ty, kdo se s ní rozhodnou simulovaně investovat, postupně vzdělává, aby jejich kroky byly co nejvíce profesionální. Pak je po splnění podmínek pouští do různých oblastí investování – nikdy ale neinvestuje přímo zákazník, nýbrž sama FTMO.
„Díky společným hodnotám a dekádám zkušeností ve vývoji produktu dávalo od začátku obrovský smysl spolupracovat právě společně a nabídnout na americkém trhu komplexní edukační systém a nástroje, které tam v takovém rozsahu zatím nebyly k dispozici,“ komentují svoje rozhodnutí o posunu do USA oba zakladatelé.
Podle Gavina Bamburyho, CEO společnosti Oanda, partnerství představuje „významný krok vpřed a americkým zákazníkům nabízí přístup k jednomu z nejlepších vzdělávacích tradingových řešení, která jsou na trhu k dispozici“.
FTMO v číslech
- Pro firmu pracuje téměř 300 lidí
- Lidé si u ní založili na 250 tisíc aktivních účtů (Free Trial, FTMO Challenge, Verification a FTMO Account)
- FTMO má aktivní klienty v téměř 140 zemích světa
- Za rok 2024 vyplatila svým traderům přibližně 3 miliardy korun
- Eviduje 1,6 milionu Free Trial účtů, kde se lidé zdokonalují a trénují
Obě společnosti budou v rámci spolupráce nadále působit jako samostatné právnické osoby. Podmínky akvizice, kterou vedle toho na začátku roku spustily, strany nezveřejnily, je však zřejmé, že jde o dosud největší akvizici této české podnikatelské dvojice. Současný vlastník, CVC Asia Fund IV, získal společnost Oanda v roce 2018 za 160 milionů dolarů a podle informací e15 FTMO nabídkou tuto částku výrazně převýšila. Jedinou dosud oficiální zprávou o budoucnosti obou firem je, že Oanda zůstane i po dokončení akvizice samostatnou entitou.
FTMO dosud poskytuje své služby ve více než 140 zemích po celém světě. Od svého vzniku v roce 2015 společnost pětkrát vyhrála soutěž Deloitte Fast 50 hodnotící nejrychleji rostoucí technologické firmy střední Evropy.