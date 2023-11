První na světě. Český startup smí přidávat vypěstované maso do zvířecích krmiv | e15.cz

„Jsme nadšeni, že jsme dosáhli certifikace, která je závazná pro celou Evropskou unii. Toto prvenství je začátek naší cesty zahrnující výrobu a prodej dalších forem kultivovaného masa,“ reagoval šéf Bene Meat Technologies Roman Kříž.

Pražský startup pracuje na vývoji a technologii výroby kultivovaného masa od roku 2020, podílí se na něm osmdesátičlenný mezinárodní tým vědců. Od svého založení má jediného investora, skupinu BTL podnikající v oboru medicínských přístrojů. Tuzemského úspěchu si všimla i agentura Reuters.

„Do kultivovaného masa jsme se pustili, protože nevíme o ničem jiném, co by bylo tak prospěšné pro lidi, zvířata i přírodu. Nakrmit lidi, nemuset chovat v klasických velkochovech zvířata a zabíjet je, nemuset plundrovat zemědělskou půdu ve snaze o maximální výnosy. Navíc biotechnologie budou za pár desítek let nejdůležitější a největší oblast lidské činnosti,“ uvedl dříve pro e15 magazín Kříž.

Maso z bioreaktorů už příští rok

Firma též tvrdí, že alternativu klasického masa z porážky nabízí za „konkurenceschopnou cenu“. Na dotaz e15 k této věci reagoval vedoucí strategických projektů BMT Tomáš Kubeš tak, že výrobky z jejich kultivovaného masa „budou na srovnatelné cenové hladině jako prémiové a super prémiové výrobky na aktuálním trhu pet food“.

Certifikace k výrobě a prodeji kultivovaného masa dává naději na blízkou budoucnost, ve které budou moci majitelé dopřát svým mazlíčkům krmivo s čistou bílkovinou a vysokou etickou hodnotou – minimálně z pohledu ekologie.

Kdy se zvířecí krmivo s obsahem kultivovaného masa objeví na trhu, závisí na dohodě s výrobci. Vzorové výrobky budou podle vyjádření firmy k dispozici již na začátku roku 2024, v obchodech se produkty pro domácí zvířata dají reálně očekávat ve stejném roce.

Bene MeatTechnologies pěstuje maso v bioreaktorech, kde začíná přidáním pár vybraných buněk do živného roztoku. Takové buňky byly dříve šetrně odebrány ze živého zvířete. Po určité době, kdy se buňka nesmí ocitnout „ve stresu“ – ten pochází zpravidla z nesprávného poměru vzduchu, živin či pH roztoku – se začne dělit a pokračuje v tom, než je „sklizena“ ve formě narůžovělé hmoty, která připomíná mleté maso. Kultivované maso se poté tvaruje do požadované podoby. „Ochutnávali jsme to a jako maso to i chutná. Připomíná lančmít,“ uvedl Kříž dříve pro českou mutaci webu Wired.

Jak nakrmit svět

Lidé a firmy vždy hledají co nejjednodušší a nejlevnější způsob výroby. První hamburger z umělého hovězího masa se na světě objevil už v roce 2013 a stál za ním nizozemský vědec Mark Post, spoluzakladatel společnosti Mosa Meats. Vypěstovat v laboratoři 20 tisíc vláken burgeru o váze 450 gramů trvalo tři měsíce a stálo 1,2 milionu dolarů. Cena však od té doby klesla, navíc buňky rostou exponenciálně, takže přepočítávat je na první hamburger je trochu finanční podraz. Reálně se dnes cena umělého burgeru pohybuje kolem padesáti dolarů, ale i to je na prvovýrobu hodně.

Svět se na příchod umělého masa, jehož existenci mimochodem kdysi předpověděl Winston Churchill, svědomitě připravuje. V USA se bouří tradiční producenti a odmítají, aby laboratorní produkt nesl označení maso. Producenti umělého masa pak uspořádali anketu, z níž mělo vzejít nové pojmenování. Poměrně dost velký ohlas vzbudil název Frankenburger odvozený od hororové postavy Frankensteina.