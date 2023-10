Skupina Sudop investovala do projekčního startupu Vectorama | e15.cz

Na český projekční trh vstoupil nový technologický startup Vectorama. Ten budou sice řídit zkušení lidé z oboru, ale zkusí jeho fungování postavit na podobných principech, jako razí zahraniční IT firmy. Inspiraci pro tento model fungování našli představitelé nového podniku ve Skandinávii a Izraeli. Do startupu investoval český IT obr Sudop Group. Obchodně i manažersky však bude nová firma na tomto investorovi nezávislá.

„Nedisponujeme hlasovací většinou, a nebudeme tak dění ve firmě ovládat. Startup nebude ani začleněn do skupinových struktur. To, co naopak kolegům nabídnout můžeme, je určitý koučink, mentoring a samozřejmě i potřebné finanční zázemí. Bereme to jako pilotní projekt, který jsme se rozhodli podpořit,“ uvedl předseda představenstva skupiny Sudop Group Jiří Hodek.

Firemní nováček má ambiciózní plán – přinést oživení na tuzemský trh projektování. „Při zakládání jsme se inspirovali u nových digitálních společností, které více sází na diverzifikaci úkolů a větší odpovědnost jednotlivých částí firmy. Spojili jsme důkladnou znalost oboru s moderními manažerskými přístupy a výsledkem je právě firma Vectorama,“ říká jednatel László Szíkora.

„V zahraničí je podobný přístup jeden z klíčových aktuálních trendů. Spolu s mými kolegy jsme se rozhodli tento nový koncept využít i na tuzemském trhu. Výsledkem pak není jen větší digitalizace procesů, ale především vyšší efektivita a hlavně snížení nákladů pro zadavatele,“ doplňuje Szikora.

Společnost Sudop Group v posledních letech potichu vybudovala třetí největší IT skupinu v Česku a zároveň jednu z největších ve střední a východní Evropě – Sudop CIT. Ta letos čeká tržby přesahující 2,5 miliardy korun.

„Upevňujeme naši pozici v rámci tří největších IT skupin a konsolidátorů trhu. I v dalším období plánujeme akvizičně a organicky růst, a to dvouciferným tempem, tedy ve stovkách milionů korun,“ řekl e15 investiční manažer Sudopu Michal Šťastný. Nákupy se mají soustředit i na subjekty zabývající se kybernetickou bezpečností. Jedním z hlavních důvodů, proč Sudop Group do IT investuje, je diverzifikace původní inženýrské a projektové činnosti.