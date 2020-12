Soutěž Komerční banky Nastartujte zná svého letošního vítěze | E15.cz

Jaký byl prvotní podnět k založení vaší firmy?

Před třemi lety nám v Rakousku přímo na svahu ukradli během oběda lyže. Pojišťovny od toho daly ruce pryč, protože jsme lyže neměli zamknuté, přitom neexistovalo žádné chytré řešení, které by je bylo schopné zcela zabezpečit. Naši myšlenku, jak zabránit podobným krádežím, ještě umocnila statistická data, která říkají, že jen v Rakousku jsou za rok ukradeny lyže v hodnotě 400 miliónů korun. A to nemluvím o kolech, tam jsou čísla ještě vyšší.

V čem je váš zámek originální ve srovnání s ostatními výrobky ve světě?

Na světě existují spousty různých zámků, jejich nevýhodou jsou ale rozměry, váha a nekompatibilita. Navíc jsou vhodné většinou jen pro městská kola. Naproti tomu Pealock je kompaktní a multifunkční zámek, kterým si v zimě můžete zamknout lyže, snowboard a v létě kolo, elektrokoloběžku i kočárek. Váží pouze 140 gramů a můžete si jej dát jednoduše do kapsy. Má v sobě pohybový senzor, integrovaný alarm o síle 110 decibelů a je napojený na mobil uživatele.

Marek Vala, zakladatel firmy PealockAutor: Pealock

Jak přesně technologie u Pealocku fungují?

Snažili jsme se využít chytré technologie, jak ve smyslu použitých materiálů, tak v elektronice. Pásek je vyroben z termoplastického elastomeru, uvnitř jsou zalisované ocelová lanka a vodiče vedoucí k alarmu. Elektronika disponuje nejnovějším Bluetooth 5 s velkým dosahem, pro ještě větší vzdálenosti si Pealock umí automaticky přepnout na GSM režim, kdy uživateli volá, odemykání/zamykání probíhá buď přes appku, anebo prostřednictvím NFC technologii, kdy uživatel přiloží NFC kartičku, náramek, nebo klíčenku, záleží, co je mu pohodlnější. V aplikaci je mnoho dalšího nastavení jako prodleva alarmu, když vám někdo jen posune lyže ve stojanu, nebo můžete spravovat více zámků najednou, například u svých dětí.

Máte i další podnikatelské plány?

Plánů do budoucna je hodně, zámkem Pealock se nám otevírají možnosti spolupráce s pojišťovnami. Ukázalo se, že je to zajímá a chystáme nástavbu na možnost si dané vybavení pojistit během pár vteřin ať krátkodobě (dokonce na minuty či hodiny), nebo dlouhodobě ve formě měsíčního a ročního předplatného. Navazujeme partnerství také s výrobci kol a lyží. Chceme se rozrůstat postupně do celého světa, momentálně je pro nás prioritou střední a západní Evropa.

Objevili se také investoři, kteří chtějí do firmy vložit další kapitál?

Ano, jednáme s několika investory, respektive investičními fondy.

Zařízení Pealock chrání sportovní výrobky před ukradenímAutor: Pealock

Jak vám pomohl projekt Komerční banky Nastartujte se, kde jste vyhráli 300 000 korun?

Je to pro nás hlavně pozitivní zpětná vazba, která nám dává potřebnou energii pracovat dál s vědomím, že jdeme tím správným směrem. Konkrétně u Pealocku vývoj trval téměř tři roky, během kterého jsme zažívali i frustrace. Měli jsme období, které trvalo několik měsíců, kdy se nedařilo a vypadalo to, že jsme ve slepé uličce. Vybudovat úspěšný startup není jednoduché. Projekt Nastartujte se nám pomohl se na českém trhu zviditelnit a ukázat lidem, jaké v této zemi vznikají nové projekty. Prospěšné jsou pro nás také nové kontakty a možnost další spolupráce s Komerční bankou.

Jak ovlivnila Pealock koronavirová krize?

Dá se říct, že nijak zvlášť, ale nikdo neví, co bude za týden, natož za měsíc. Jakýkoliv výpadek ze strany našich dodavatelů může mít dopad na výrobu. Běží nám předobjednávky za zvýhodněnou cenu a s dřívějším doručením.

Je pro začínající firmy, jako jste vy, v Česku přívětivé podnikatelské prostředí?

Nemyslím si, že by zde byly zásadní překážky pro vznik malých firem. V Česku existuje celá řada podpor, překážky si často lidé dělají spíše sami. Setkal jsem se se spoustou lidí, kteří několik let mluví o tom, s čím by chtěli začít, ale problém je, že nikdy nezačnou, nebo to někteří při prvním problému zabalí. Velmi častým parametrem úspěchu, je tedy vytrvalost.

