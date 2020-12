VR Education přišla s unikátní výukou ve virtuální realitě | E15.cz

Jaký byl prvotní podnět k založení vaší firmy?

Na začátku roku 2019 jsme si uvědomili, že nevyhnutelná budoucnost vzdělávání je ve virtuální realitě. Při předávání informací je technologie VR mnohonásobně efektivnější než standardní výukové metody. Uživatel si snadno zapamatuje veškeré informace, protože si může školení doslova prožít. Dalším podnětem byla naše perfektní týmová sestava. Pavel Pavlas má za sebou více než 20 let praxe ve vzdělávání malých, středních a velkých firem a díky němu jsme mohli vytvořit novodobé vzdělávání ve VR pro koncové uživatele. Pavel Přecechtěl měl zase skvělý background z video a hudební produkce a postaral o technickou realizaci. A já mám díky své designové a marketingové agentuře Webfusion od začátku na starosti marketing.

Popište, jak VR Education funguje.

Samozřejmě si musíte nasadit VR brýle. Hlavním rozdílem ale u nás je, že dosud se obsah do virtuální reality generoval hlavně pomocí grafiky, což je nákladná metoda, protože vše se musí modelovat a programovat a cena za zhotovení se pohybuje v řádech stovek tisíc až miliónů korun. My jsme to trochu obrátili a začali jsme obsah do VR vytvářet pomocí speciálního 8K 3D 360° VR videa. Zjednodušeně: Obsah natáčíme speciální VR kamerou a výsledek je mnohonásobně levnější a ve výsledku reálnější než obsah v grafice. Díky nám si VR školení může dovolit i menší firma.

Jak vám pomohl projekt Komerční banky Nastartujte se, ve kterém jste získali i výhru 100 000 korun?

Fakt, že naše myšlenka dává smysl i zkušeným porotcům, kteří viděli stovky jiných startupů, je oceněním naší práce a určitě i motivací. Důležité je pro nás zviditelnění, neboť si firmy často neuvědomují, že virtuální realita je tady a mohou ji plně využívat na úrovni vzdělávání, simulací nebo online VR meetingů.

Jak vás omezila koronavirová krize?

Na jedné straně ukázala, že využití technologií může eliminovat dopady pandemie, na druhé nás ale zpomalila na byznysové úrovni. Při prezentaci možností virtuální reality je zapotřebí osobní kontakt s klientem. Jen tehdy, když si VR headset nasadíte a prožijete své první momenty, je možná další diskuse nad využitím technologie a potencionálním obchodem.

