Vyhřívané stolky Galavito udrží hosty v restauraci déle | E15.cz

Jaký byl prvotní podnět k založení vaší firmy?

Impulsem podnikatelského nápadu byla společná večeře s mojí manželkou Ece Ergüney Hnátkovou během chladné a deštivé noci v Istanbulu nedaleko slavné Galatské věže. Na rozvíjení nápadu „napsaném na ubrousku“ jsme pak asi půl roku společně pracovali a v polovině června 2013 byla oficiálně založena naše firma Galavito s.r.o. Oba jsme už předtím tušili, že práce v korporaci není pro nás a hledali jsme ten správný podnikatelský nápad.

Jak vám pomohl projekt Komerční banky Nastartujte se, mezi jehož úspěšné firmy patříte?

Byla to pro nás zejména velká motivace během našich podnikatelských začátku. Měli jsme radost, že si také někdo další myslí, že náš nápad má smysl.

Vyhřívané stolky Galavito umožňují sedět v restauraci po celý rok.Autor: Galavito

Jak se situace na trhu mezitím vyvinula? Co nabízíte dnes?

Vyrábíme a prodáváme vyhřívané stolky Galavito Heating Table, které slouží jako venkovní topení pro předzahrádky kaváren a restaurací. Fungují na elektřinu a díky použití moderního infrazáření ohřívají pouze osoby a ne vzduch. Jsou tedy ideální pro venkovní použití. Nahrazují neefektivní plynové zářiče, jejichž provoz je drahý a také neekologický. Díky těmto stolkům mají restaurace a kavárny plné předzahrádky také za chladnějšího počasí. Hosté se u nich cítí příjemně, zdrží se déle a restauratér na tom vydělá.

Kdo jsou především vaši odběratelé?

Většinu zákazníků tvoří prvotřídní restaurace, kavárny a hotely, tedy B2B klientela. Ale vyhřívané stolky si už pořizují i lidé na svou terasu či pod pergolu, protože u nich mohou sedět venku už brzy na jaře a také pozdě na podzim a dokonce v zimě.

Prodáváte jen v Česku, nebo i v zahraničí?

V České republice najdete naše výrobky například v Karlových Varech, Opavě, Praze, Liberci, v Peci pod Sněžkou, Prachaticích a Vysokém Mýtu a dalších městech. Nejdále jsme dodali stolky do Kazachstánu. Také máme zákazníky z Německa, Velké Británie, či z Francie.

Jaké jsou vaše podnikatelské plány do budoucnosti?

Neustále přemýšlíme, jak dělat věci lépe. Aktuálně pracujeme na novém modelu, jehož prodejní cena by měla být nižší než u našich „high-endových“ modelů. Chceme tak oslovit i restaurace nižší cenové kategorie. Současně budeme pokračovat ve spolupráci se zákazníky, kteří ocení vysokou kvalitu ručně vyráběných vyhřívaných stolků a nehledí jen na cenovku. Na základě poptávky jsme nedávno rozšířili naše portfolio výrobků také o ohrazení předzahrádek, zastínění teras, markýzy a skleněné zastřešení. Jako jediná firma v České republice nabízíme ručně nebo elektricky ovládané výsuvné ohrazení předzahrádky, jehož výška se dá až zdvojnásobit. Během teplého dne je tedy možné mít skleněné ohrazení stáhnuté, a jakmile se ochladí nebo fouká, ohrazení se vysune a zákazníci mohou nadále nerušeně sedět venku.

Vidíte nějaké překážky pro vznik a rozvoj podobných firem, jako jste vy, v Česku? Co by se mohlo změnit a zlepšit v našem podnikatelském prostředí?

Osobně si myslím, že největší podnikatelské překážky mají čeští podnikatelé ve své hlavě. Pozoruji, že začínající podnikatelé se bojí možného neúspěchu a nejdou do podnikání na sto procent. Spíš se nechají zaměstnat a preferují jistou měsíční výplatu než projevit ochotu riskovat a dát do podnikání všechnu svou energii. České podnikatelské prostředí mohu porovnávat s USA, kde neúspěch není žádná ostuda. Někdy je to naopak přirozená cesta k úspěchu. Když neuspějete jednou, podruhé, tak na potřetí uspějete určitě, protože jste se poučili z předchozích chyb. I my jsme v začátcích našeho podnikání udělali chyby, a ne vše se povedlo, jak jsme si představovali. Vždy jsme se ale poučili, neopakovali chyby, a to nás posílilo. Také jsme šli do podnikání naplno a dali do něj všechno, to nás hnalo kupředu. A je tomu tak nadále.

