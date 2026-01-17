Obeplavala Alcatraz, nyní za milion z rodinného rozpočtu spustila první českou aplikaci pro plavce
- Aplikace Swimmie cílí na Čechy, kterým chybí strukturovaný plavecký plán.
- Tuzemská extrémní plavkyně Lucie Kubešová Leišová do ní investovala milion korun z rodinného rozpočtu.
- Krátce po spuštění má stovky stažení, nadprůměrnou konverzi do předplatného a v lednu posílá část výnosů na Konto Bariéry.
Swimmie vznikla z frustrace, kterou Lucie Kubešová Leišová zažila jako trenérka plavání. Lidé si podle ní v záplavě videí a návodů na internetu jen obtížně poskládají plán, který je reálně posune. Plavkyně zároveň viděla, že kapacity trenérů jsou omezené a řada lidí buď žije tam, kde trenéra nesežene, nebo na něj cenově nedosáhne. Třeba v Praze se jedna lekce pohybuje zhruba mezi 800 až 1300 korunami za hodinu.
Lucie Kubešová Leišová se plavání věnuje přes 20 let a má za sebou extrémní výkony od přeplavání Gibraltaru (2014) přes 180 kilometrů Vltavy (2015), bronz z MS v zimním plavání (Tyumen 2016) až po další vítězství včetně obeplavání Alcatrazu v loňském roce. Je také jedinou Češkou s nejvyšší trenérskou licencí WOWSA (5. třída) a vede plaveckou školu Swimmie. Dříve také pracovala v Evropském parlamentu a nyní působí jako tajemnice senátorského klubu SEN 21 a Piráti.
„Politice se věnuji téměř deset let, což mi dalo odolnost vůči kritice a nenechám se jen tak odradit,“ říká Kubešová Leišová o skepsi okolí, se kterou se při budování Swimmie setkala. Zároveň otevřeně mluví o tom, jak náročné bylo skloubit politickou práci, klienty, vlastní trénink a rozjezd aplikace. Poslední rok měla rozplánovaný téměř po půlhodinách a volno prakticky jen v sobotu ráno.
Milion z rodinného rozpočtu
Hlavním impulzem, proč školu Swimmie chtěla Kubešová Leišová přenést do aplikace, byla omezená dostupnost trenérů. Poptávka po jejích službách prý jednoduše začala narážet na kapacity týmu. „Je to trochu jako když si otevřete hospodu a chodí vám tam víc lidí, než kolik byste chtěli,“ popisuje. V aplikaci Swimmie tak vytváří tréninkové plány, nabízí videokurzy nebo analyzuje videa uživatelů, vše bez použití v poslední době trendující umělé inteligence.
A kolik vlastně v dnešní době stojí „nechat si napsat“ vlastní aplikaci? Vývoj od zadání po finální verzi běžel od srpna 2024 do listopadu 2025 a náklady odhaduje Kubešová Leišová kolem milionu korun s tím, že externí kapitál zatím nepřibrala. Swimmie financovala z rodinného rozpočtu společně s manželem. Pokud by se však objevil nějaký investor, je otevřená diskusi.
Za jednu z největších brzd vývoje považuje technicky náročnou integraci s Apple a Google Health i schvalovací procesy, které zabraly až dva měsíce. Propojení s hodinkami dnes funguje ex post, kdy si uživatel do aplikace stáhne a zapíše odplavaný trénink. Promítání tréninku v reálném čase do hodinek je v plánu, ale podle Kubešové Leišové by to mohlo stát až polovinu původního rozpočtu.
Kubešová Leišová aplikaci postavila jako freemium s možností předplatného s tím, že cena je nastavená tak, aby měsíční tarif vyšel zhruba jako jeden vstup do bazénu. Aplikaci spustila 1. prosince 2025 a výraznější marketing začal v lednu. Od té doby má Swimmie už 958 stažení, desetinu z nich tvoří předplatitelé. Konverze je tedy zatím poměrně vysoká, u podobných aplikací se totiž obvykle pohybuje jen kolem dvou až čtyř procent. Do konce prvního kvartálu by plavkyně ráda, aby si její aplikaci stáhlo pět tisíc lidí, dlouhodobý potenciál českého trhu odhaduje na přibližně 20 tisíc uživatelů. Zdůrazňuje však, že prioritou je, aby se lidé zkrátka naučili kvalitně plavat.
Není „naučit se plavat“ jako naučit se plavat
Aplikace Swimmie není určená pro úplné neplavce. Začátečník totiž potřebuje někoho, kdo opraví jeho základní technické chyby přímo na místě. Zároveň ale aplikace necílí ani na profesionální plavce. Snaží se prý oslovit „střední třídu plavců“, do které podle ní spadají typicky rekreační sportovci a triatleti, kteří už základ mají, ale chybí jim struktura.
Po stabilizaci produktu chce Kubešová Leišová aplikaci posunout mimo Česko. Zmiňuje Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko. „Primárně se chci zaměřit na střední Evropu, případně na Skandinávii, která je v plaveckých zvycích Česku podobná. Swimmie je momentálně šitá na míru českému prostředí,“ vysvětluje výhodu oproti zahraniční konkurenci.