Ženy ve startupech: Deepnote, Productboard, Spacemanic | E15.cz

Klára Horton, Deepnote

Deepnote vyvíjí platformu, která datovým analytikům a inženýrům umožňuje spolupracovat s kolegy na pokročilých datových analýzách v reálném čase. V roce 2019, po absolvování letního YCombinator programu, získal Deepnote seedovou investici 3,8 milionu dolarů. Investiční kolo vedli společně známé americké fondy Index Ventures a Accel poté, co do Deepnote investovalo české Credo.

Klára začala svou kariéru v HR. V Deepnote má na starosti také další součásti organizace firmy. Kromě své každodenní práce pomáhá startupům při nastavování jejich firemní kultury. Klára je také zakladatelkou startupové komunity Before You Shine, kde vedle pravidelných akcí a mentoringu rovněž umožňují mladým talentům získat stáže v českých startupech.

Co stojí za dosavadním úspěchem Deepnote?

S Deepnote jsme na začátku cesty. Teprve tento rok jsme se rozhodli veřejně oznámit naši dosavadní cestu a investory, kteří nás na ní podporují. Do konce roku máme taky v plánu spustit náš produkt naplno (zatím fungujeme v privátní betě). Pro mě osobně je naším největším úspěchem tým. Jsem pyšná na to, že mohu každý den trávit právě s kolegy. Spojení zkušeností, nadšení a vize dohromady vytváří skvělou atmosféru, kterou bych za nic nevyměnila.

Proč Vás baví pracovat na startupové scéně?

Každý, kdo již pracoval ve startupu, mi dá za pravdu, že není lepší pocit, než když vás přepadne skvělá myšlenka a vy jste z ní schopni vytvořit něco opravdového. Mě nejvíce baví řešit problémy, nastavovat jednoduchá a jasná pravidla a tvořit něco většího, než jsem já. Startupová scéna je svižná, rychle se měnící a hlavně empatická. Všichni jsme jednou byli na začátku a většina z nás je ochotna pomoci těm, kteří si také chtějí splnit svůj startupový sen.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

V naší komunitě Before You Shine razíme pravidlo, že chceme podporovat všechny, nejen ženy. Tím, že začneme podporovat jenom určitou skupinu, z ní uděláme menšinu a vyčleníme ji. Nejsilnější způsob, jak ženy podpořit, je změnit své předsudky a začít přemýšlet nanovo. Myslím si, že naše generace by měla být ta, která konečně přestane dělat rozdíl mezi ženami a muži a dělat z žen menšinu. A pro mě osobně tohle neplatí jen o ženách, ale i o věku, rase, národnosti a o všem, v čem jsme jiní než ostatní.

Tereza Macháčková, Productboard

Online platforma productboard umožňuje týmům uvést na trh správné produkty ve správný čas. Přes 2500 zákaznicky orientovaných společností jako Zendesk, UiPath nebo Envoy využívá productboard k lepšímu porozumění zákazníkům, prioritizaci vývoje a hladší spolupráci uvnitř týmů.

Tereza se v Productboardu stará o vyhledávání a nábor nových talentů. Je zakládající členkou týmu People Operations, vybudovala personální oddělení a nastavila procesy práce s uchazeči. Má velkou zásluhu na tom, že technologický startup během půldruhého roku vyrostl z pár desítek na 180 zaměstnanců.

Co stojí za dosavadním úspěchem productboardu?

Je to kombinace několika věcí, které se v ideální chvíli sešly pohromadě. Jednak se zakladatelům podařilo najít mezeru na trhu, což zaujalo americké investory. Díky jménům jako Sequoia Capital, Bessemer nebo Kleiner and Perkins získal Productboard investice ve výši 1,5 miliardy korun.

Druhým faktorem je, že se nám daří růst. A to jednak co se počtu klientů týká – máme jich přes 2 600, od Microsoftu přes Avast až třeba po Disney – ale také co do počtu našich lidí.

V neposlední řadě to, že ve firmě právě všechny naše lidi dáváme vždy na první místo. Snažíme se jim vytvářet podmínky, aby mohli excelovat.

Proč Vás baví pracovat na startupové scéně?

Productboard je první technologický startup, ve kterém pracuji. Když jsem nastupovala, bylo mi šestadvacet – a hned jsem dostala možnost vybudovat celé oddělení. Dnes je nás dvanáct a máme pod palcem všechny náborové a personální záležitosti. Také pořádáme nejrůznější vzdělávací akce. Od začátku jsem oceňovala uvolněný a přímočarý přístup vedení: neustále jsem dostávala zpětnou vazbu a nikdy jsem se nesetkala se zdlouhavými a zoufale neefektivními schvalovacími procesy.

Co mě baví asi ze všeho nejvíc, je spojovat lidi, tvořit komunity. A kdybych měla být konkrétnější. Tak třeba potkat lidi, kteří se osobně znali s Andrewem Grovem. Povídat si s Martym Caganem. Mít možnost poodhrnout oponu a nahlédnout do zákulisí světa technologií. Nebo pozorovat, že lidem, které jsem do firmy pomáhala přivést, se daří, rozvíjejí se a mají úspěch.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Klíčová je pestrost, rozmanitost – nejen co se pohlaví týká, ale i různých kultur, etnik nebo původu. Různorodější týmy jsou kreativnější a produktivnější, je to dokázané napříč sektory. Lepší a bohatší je i komunikace, lidé jsou empatičtější. Vidím to i při náboru. Je rozdíl, hledá-li své budoucí podřízené žena nebo muž. Ženy si potrpí na empatii, skromnost či umírněné vystupování. U mužů bodují věci jako odolnost proti stresu, sebedůvěra nebo technické dovednosti.

Pro ženy je snazší vyjádřit kontroverzní nebo odlišný názor, je-li poblíž aspoň jedna žena. Hledáme sounáležitost a spojení se svou minoritou. Funguje to tak i v jiných oblastech života, mezi etniky, kulturami a tak dále. Mým cílem proto je dostávat více žen do do firem. Stojím za založením skupiny Women of Productboard, která sbírá neotřelé nápady, nebo za projektem ReactGirls, v němž se ženy učí programovat, aby lépe zapadly do naší otevřené komunity. A coby mentorka pomáhám mladším kolegyním na platformě FemmePalette, která propojuje ženy v byznysu.

Petra Chudíková, Spacemanic

Spacemanic se zabývá návrhem, vývojem a výrobou nanosatelitů třídy cubesat. Zákazníkům nabízí řešení „na klič“, což znamená, že klient dodá payload (experiment, respektive produkt na testování) a firma zabezpečí vše ostatní – od návrhu cubesatu přes nalezení vhodného letového nosiče až po sběr dat z vesmíru.

Petra v roce 2011 ukončila právnickou fakultu v Košicích, po škole pracovala ve státní správě, konkrétně pro Úrad pre verejné obstarávanie, v roce 2013 se přesunula do soukromé sféry a pracovala pro několik stavebních společností na pozici interního právníka. V roce 2015 se jako dobrovolník zapojila do občanského sdružení: Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, kde kromě jiného začala spolupracovat i na projektu skCUBE – první slovenské družici. Kromě finanční části projektu měla na starost také komunikaci se společností, která zabezpečovala start družice. Tato společnost byla vybrána prostřednictvím veřejné zakázky, peníze na start pak byly poskytnuty z rezervy slovenského premiéra. Zkušenosti z projektu skCUBE se rozhodli s Jakubem Kapušem přetavit do společnosti Spacemanic. Od června 2019 zde Petra zastává funkci provozní ředitelky.

Co stojí za dosavadním úspěchem Spacemanic?

Určitou část úspěchu podle mého názoru zaručuje jedinečnost produktů společnosti a zároveň také oblast, ve které působí. Téma vesmíru a podnikání začíná být stále víc populární a myslím, že jsme se Spacemanicem vstoupili na trh dostatečně brzy, máme skvělý tým a naše produkty a služby jsou konkurenceschopné na domácím i zahraničním trhu. Dalším z faktorů je také Jakubův dlouholetý zájem o vesmír a jeho cíl technologicky posouvat produkty dál. Určitě také práce ostatních lidí v týmu, kteří i navzdory tomu, že jsme malá firma a nemůžeme jim poskytnout různé benefity oproti zaběhnutým společnostem, vkládají do firmy důvěru a posouvají ji každý den kupředu.

Proč Vás baví pracovat na startupové scéně?

Startupová scéna pro mě představuje kreativitu a inovativnost. Navzdory různým podporám nejde o jednoduché podnikatelské prostředí, protože člověk musí mít kromě dobrého nápadu i znalosti z dalších důležitých oblastí jako marketing, sales, business development a podobně. Je to takový mix všech dovedností a každý den mě překvapí něco nového. Zároveň startupová scéna představuje určitý model, jak chtějí lidé pracovat. Přestávají do práce chodit kvůli výplatě, stále více jim práce musí dávat smysl, chtějí věřit produktu, na jehož vývoji se podílejí. Tím pádem je i práce s takovými lidmi zajímavá, kreativní a člověk se z ní může mnoho naučit.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Myslím si, že různorodost je důležitá. Mužský a ženský pohled na věc bývají někdy rozdílné, ale podle mě je to výhoda. Ve Spacemanicu jsem aktuálně obklopena muži, ale je to spíš z toho důvodu, že jsme technologická společnost. Jsem však velmi ráda, že potkávám velké množství žen, které v něčem našly zálibu a měly odvahu je přetvořit do firmy. Nejdůležitější je i tak vytvořit tým, který si rozumí a funguje v něm ta správná chemie.