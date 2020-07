Investice za COVIDu: Starý Land Rover, víno nebo zemědělská půda | E15.cz

Peter Fitzgerald, šéf investic společnosti Aviva Investors Global Services

Zlato je během krize vždy populární. Je něco uklidňujícího na vědomí, že vaše peníze jsou bezpečně investované v kovu, který měl cenu po tisíce let a není navázaný na širší trhy cenných papírů. V situaci, kdy centrální banky pumpují do ekonomik peníze, aby zmírnily hospodářské dopady pandemie, je zlato skvělou pojistkou proti znehodnocování měn, včetně amerického dolaru.

Problém se zlatem je nalezení spolehlivé cesty, jak určit jeho hodnotu. Není zde žádné cash flow, žádné tržby, žádné fundamenty, které byste mohli analyzovat. A navíc negeneruje pravidelné příjmy, jako například dividendy. Zlato to je investorských Disneylandem – magickým královstvím, ve které musíte věřit. Přesto se zlatu dlouhodobě daří. V posledních pěti letech se zhodnotilo každoročně o 11 procent, zatímco index S&P 500 rostl každoročně o 11,5 procenta, a máte klid v duši.

Alternativa: Pokud hledáte investici, která je doslova bezpečným přístavem, zvažte zemědělskou půdu. V dlouhodobém pohledu sice města budou vzkvétat, ale v několika následujících letech by mohla procházet těžkým obdobím, pokud nebude k dispozici vakcína proti COVID-19. Půda je také investicí, která by se mohla zhodnocovat, pokud by centrální banky pokračovaly v pumpování peněz do ekonomiky, což by mohlo spustit inflaci. INVESTIČNÍ PORADNA: Proč nebrat zlato jako jistotu

Nilson Teixeira, investiční ředitel společnosti Macro Capital

Nevídané, extrémní pumpování likvidity do ekonomik bude ještě nějakou dobu pokračovat, takže můžete vydělat i investováním do hlavních akciových indexů. Není ani problém držet pouze akcie, pokud si dokážete vytvořit velký deštník složený z globálních solidních jmen.

Jako Brazilec a investor do rozvojových trhů se nyní více zaměřím na asijské akcie s výjimkou Japonska, následované americkými akciovými indexy jako Nasdaq 100 nebo Russell 200. Následující měsíce jsou stále zahalené velkou mírou nejistoty, ale jsem optimista a očekávám, že dříve nebo později budeme mít spolehlivou léčbu koronaviru a vakcínu, a ceny akcií na to budou reagovat.

Centrálním bankám bude chvíli trvat, než začnou zvyšovat sazby, takže tím vznikne perfektní prostředí pro růst. Dokonce zlatu bude na situaci reagovat dobře, takže to je další z možných investic.

Rozvojovým trhům se obecně v této situaci povede lépe, ale v případě Brazílie je to spojeno s velkou nejistotou. Země právě ztratila dekádu a poroste velmi slabě. Můžete zde krátkodobě investovat, ale, bohužel, země jako Brazílie nebo Mexiko mají slabší růstové vyhlídky než Asie.

Alternativa: Už nějakou dobu sbírám brazilské umění, takže to by byl můj tip. Díla brazilských umělkyň z minulých generací stále vynášejí méně než díla brazilských umělců, a to je proto, že je stvořily ženy. Očekávám, že se tato mezera uzavře. Pavel Hadroušek: Jak teď na akcie Tesly? Jedna cenová hladina je důležitější než všechny ostatní

Shirley Crystal Chua, zakladatelka a ředitelka společnosti Golden Equator

Zatímco skoro všechny aktiva během úvodní fáze pandemie klesala, takzvané ESG investice (společensky odpovědné investice) si vedly lépe než většina ostatních. Dánská burza, působící v zemi zaměřené na udržitelnost, dosáhla od začátku roku největšího růstu ze všech akciových trhů světa, a to s velkým náskokem.

Další oblasti, na kterou se zaměřujeme, jsou technologie. Mnoho firem těžilo z nového normálu práce z domova a virtuální komunikace. Zaznamenali jsme silný růst v odvětvích jako mobilní zábava, hry, influencerský marketing, doručování jídla, digitální zdravotnictví nebo vzdělávání na dálku. Nejrychleji porostou ti, jejichž obchodní modely jim umožní dodávat základní služby a produkty on-line.

Alternativa: Vždy mě zajímaly investice do vína. Cen burgundského v posledních dvaceti letech stabilně rostly, ale jde o komplexní záležitost.

Hans Olsen, investiční ředitel, Fiduciary Trust

Pokud bych už měl diversifikované portfolio a přišel bych k milionu dolarů, přemýšlel bych nad nemovitostí mimo velká města, zvlášť pokud kvůli koronaviru přemýšlíte nad změnou pracovního a osobního života. Uvažoval bych o něčem 90 minut až dvě hodiny od, například, New Yorku nebo Bostonu.

Uvažuji o nákupu nemovitosti na pobřeží státu Maine. Jak se populace začíná rozptylovat a lidé přemýšlet o reorganizací svých životů, místa jako toto, kde máte mnoho přírodních krás, skvělou kvalitu života a ceny nemovitostí, které jsou stále ještě celkem rozumné, nabízejí zajímavou příležitost.

Alternativa: Pustě se do renovace starých Land Roverů, ranných modelů Defender nebo vozů z éry před Defenderem. Miluju to, je to moje vášeň. Když si jeden takový pořídíte a zrenovujete ho, můžete si ho užívat a přitom vydělávat. Cena závisí na tom, kde nakupujete, já zaplatil pět tisíc dolarů. Za renovací snadno utratíte 25 až 30 tisíc dolarů – nebo to zvládnete sami, pokud jste šikovní – a pak jej můžete prodat za 50 až 70 tisíc dolarů. Kodak: od foťáků k lékům. Vládní stamiliony na výrobu léčiv poslaly akcie firmy „do nebe“

Stan Young, výkonný ředitel společnosti Rockefeller Capital Management

Mnoho lidí zapomíná, že trh s dluhopisy je ve skutečnosti obrovskou mozaikou příležitostí. Fed agresivně nakupuje dluhopisy a drží tak výnosy nízko, ale ani Fed nemůže skoupit všechno. Zaměřují se na cenné papíry s ratingem v investičním pásmu. Zajímavé to je na trhu se soukromými dluhopisy a kde se objevuje neobvyklý poměr potenciálních výnosů vůči riziku.

Někteří investoři budou nuceni pod tlakem okolností prodávat. Kategorie méně likvidních dluhopisů zahrnují mimo jiné podnikatelské a spotřebitelské půjčky nebo leasing letadel.

Alternativa: Jsem numismatik. Poté, co jsem se mnoho let věnoval americkým mincím, jsem se vrhnul do světa a na starobylé mince. Jejich ceny jsou výrazně nižší než u amerických mincí. Některé mince stojí i milion dolarů nebo více, ale každý může nakoupit skvělé mince za ceny od tisíce do 50 tisíc dolarů.

Mike Novogratz, generální ředitel Galaxy Investment Partners

Investoval bych do herního světa. Až se sítě 5G stanou realitou budou tu hry, které budeme moci hrát v cloudu, budou se v tomto prostoru v příštích pěti letech dít velké věci. Na tomto trhu je nejlépe se pohybovat s pomocí fondů venture kapitálu.

Virtuální svět a skutečný svět se během příštích pěti až deseti let spojí. Jde tak o fascinující pěti- až desetiletou sázku. Musíte ale sázet po mnoha malých částkách, protože si nemůžete být jisti, kdo vyhraje. Ale pokud mi dáte milion dolarů, tak za deset let z toho mohou být tuny peněz.