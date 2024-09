Stát chce ztrojnásobit čipovou produkci a uvolnit 20 miliard na strategické investice

Vláda plánuje výrazně zvětšit čipový průmysl v Česku. Do konce roku 2029 by například ráda navýšila domácí produkci polovodičových komponent o 300 procent a zvýšila počet pracovníků v oboru na devět tisíc. Export polovodičových technologií by se měl zdvojnásobit a na výzkum a vývoj včetně návrhu čipů by mělo jít 300 milionů ročně. Ještě letos by se také mělo ze státního rozpočtu zajistit 20 miliard pro strategické investice pro roku 2025 až 2027 související s evropským chips actem. Vyplývá to z chystané Národní polovodičové strategie, jejíž aktuální znění má e15 k dispozici.