Světu chybí pokusné opice. Cena vzrostla o stovky procent | e15.cz

Obchod s opicemi není žádný monkey business. Jedna testovací opice se v předvečer pandemie prodávala za necelých pět tisíc dolarů. Do roka zdražila na dvojnásobek. Ještě o rok později už stála kolem 22 tisíc dolarů. Letos, v roce 2023, jsou k mání po zhruba třiceti tisícovkách za kus.

Farmafirmy se tak při výzkumu začaly opicím vyhýbat. Alternativy ale buď neexistují, anebo jsou podstatně méně spolehlivé. Svět stojí na prahu katastrofy v lékovém výzkumu. Kvazipozitivní zprávou je, že o tom zatím většina lidí nemá ani páru.

Pandemie ještě o něco více než všechno ostatní rozvrátila trh s laboratorními zvířaty. Jen s trochou nadsázky každý, kdo měl na počátku covidového šílenství doma alespoň dvě zkumavky a gumové rukavice, začal vyvíjet svou vlastní vakcínu. V jisté fázi bylo nezbytné otevřít klec a píchnout látku opici.

To se typicky v Americe ukázalo jako obrovský problém, země totiž do počátku pandemie dovážela šedesát procent testovacích opic z Číny. Vzhledem k původu koronaviru ovšem začal být dovoz čínských opic náhle slušně řečeno obtížně představitelný, výsledkem byl skokový tlak na cenu.

Kambodža jako opičí velmoc

Kambodža je krom Pol Pota a chrámu Angkor Vat známá také jako velmoc testovacích opic. Pandemický výpadek dodávek z Číny si pochopitelně tamní chovatelé, ale spíše byznysmeni pochopitelně vyložili jako příležitost, která přichází jednou za život.

Jenže i v Kambodži si přírodu chrání, a tak museli nastoupit pašeráci. Černý vývoz opic do světa sice zčásti pokryl chybějící čínské „monkey resources“, kdyby ovšem jednoho listopadového rána loňského roku nezabavili velkou zásilku opic američtí vyšetřovatelé. Následný skandál prakticky vyústil v zastavení kambodžského dovozu. Výsledkem byl opět skokový tlak na cenu.

Testovací zvíře je také zvíře Mezinárodní unie pro ochranu přírody loni klasifikovala testovací druhy opic jako ohrožené. To se stalo právě i z toho důvodu, že zoufalí pašeráci lákající opice na banány a dramaticky snižovali stavy opic napříč asijskými lesy.

Aby toho nebylo málo, nepopulárnost testování na zvířatech v kombinaci s populistickým PR leteckých společností měly za následek to, že dostat opici z lesa do laborky se ukázalo mimo kufr auta jako mírně řečeno obtížné. Když se vloni přidala k leteckým společnostem, jež odmítají přepravovat testovací opice, také Air France, cesta vzduchem se zcela uzavřela. Budeme se opakovat: ceny to opět vyhnalo nahoru.