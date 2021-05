Vědci zjistili, že i příroda má své influencery | E15.cz

Julia má podle přátel i příbuzných styl. Tato osmnáctiletá šimpanzí samice si najednou začala do jednoho či obou uší zastrkávat dlouhá tvrdá stébla trávy a pak se s tímto novým doplňkem celý den promenádovat. Ostatní šimpanze z přírodní rezervace Chimfunshi Wildlife Orphanage v Zambii to vysloveně okouzlilo, napsal deník The New York Times.