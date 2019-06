Akcionáři Facebooku brojí proti Zuckerbergovi, chtějí ho odstranit z vedení | E15.cz

Běžným držitelům kmenových akcií vadí skutečnost, že Zuckerberg přežil v čele společnosti mnohé skandály, například zneužití osobních údajů nebo vliv sociální sítě na výsledek amerických voleb v roce 2016. Celkem se proti šéfovi firmy postavilo 68 procent investorů, ještě v minulém roce se přitom jednalo o 51 procent vlastníků akcií.

Podle akcionářů by firma profitovala z toho, že by se do jejího čela postavil nový šéf, v ideálním případě nezávislý na vlastnické struktuře společnosti. Ceny akcií se totiž po dřívějších skandálech stále nedostaly na nedávnou úroveň. Loni v létě hodnota podílů přesahovala 210 dolarů, nyní se pohybuje téměř o padesát dolarů níž.

Zda však nevole uvnitř Facebooku Zuckerberga ohrozí, je otázkou. Proti současné podobě vedení firmy se postavili především držitelé akcií kategorie B, u kterých jedna akcie odpovídá jednomu hlasu. Vedení společnosti naopak disponuje akciemi typu A, které mají desetinásobná hlasovací práva. Zuckerberg drží tři čtvrtiny těchto akcií, ve výsledku tak šéf společnosti drží 60 procent rozhodovacích práv.

„Výsledek hlasování mezi akcionáři mluví za sebe. Mark Zuckerberg a vedení Facebooku musí naslouchat akcionářům. Arogance není náhradou za dobré vedení společnosti,“ uvedla k hlasování organizace Open Mic, která se zabývá právy akcionářů v korporacích.

Jak mění digitalizace zavedená odvětví? Přečtěte si magazín E15 Premium. Objednávejte zde >>>