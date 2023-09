Amazon investuje do startupu zaměřeného na umělou inteligenci | e15.cz

Americká společnost Amazon se chce výrazně opřít do umělé inteligence. Oznámila masivní investici do startupu Anthropic, který by měl být v této oblasti klíčovým partnerem. V rámci investice v hodnotě až čtyř miliard dolarů (téměř 92 miliard korun) přesune Anthropic většinu svého softwaru do datových center Amazonu (AWS) a bude využívat domácí čipy této cloudové divize k trénování modelů, které používá k provozu chatbotů a dalších aplikací.