Onsemi chce v Rožnově investovat 44 miliard do výroby čipů | e15.cz

Americká polovodičová společnost Onsemi zvažuje, že v Česku výrazně rozšíří polovodičovou výrobu v Rožnově pod Radhoštěm. Do Česka by díky tomu mohly přitéct dvě miliardy dolarů, zhruba 44 miliard korun. Onsemi chce rozšířit produkci čipů na bázi karbidu křemíku, které jsou vhodné zejména pro elektromobily a v nichž se podnik chce stát světovou jedničkou. Američané nyní jednají s českou vládou o poskytnutí investiční pobídky.

Právě pobídky mají být podle informací E15 důležitým faktorem při rozhodování, zda Američané investici skutečně provedou. Ve hře jsou ještě lokality v USA a v Jižní Koreji. Polovodiče jsou dnes strategická politická a ekonomická oblast, jejíž rozvoj státy masivně dotují a bez pobídek tak v konkurenci jiných zemí ucházejících se o investici prakticky nelze obstát. Obě země konkurující Česku investice do tohoto oboru podporují z veřejných zdrojů, Spojené státy například schválily zákon Chips Act s rozpočtem 52 miliard dolarů.

Onsemi požaduje pobídku ve výši dvaceti procent z celkové investice. Výkonný ředitel Hassane El-Khoury se proto nedávno setkal s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou (STAN). Onsemi podle informací E15 získala podporu od vedení Škody Auto, která má zájem mít dodavatelský čipový řetězec co nejblíže výrobě. Kvůli nedávné krizi musela částečně odstavit výrobu. V jednom autě je dnes kolem 1500 čipů a karbid křemíku bude klíčovým prvkem pro rozvoj elektrovozů.

Pro Česko by obří americký investiční projekt dával smysl i s ohledem na možnou stavbu bateriové gigafactory. „Onsemi v kombinaci s gigafactory může vyřešit naší budoucnost ohledně dodávek do automobilového sektoru. Pro mě jsou tyto dvě věci naprosto zásadní. Rozvoj polovodičů je klíčová záležitost. Krize ukázala, jak těžké a drahé je reagovat na výpadky dodávek. Musíme nalézt politickou podporu a finanční zdroje,“ uvedl Síkela. O konkrétních krocích se teprve bude jednat.

„Reakce ministerstva průmyslu byla vstřícná. Na vládě se s tím pokusí něco udělat. Bude se hledat mechanismus s tím, že bychom případně v září či v říjnu mohli být vyzváni k předložení projektové dokumentace,“ řekl E15 manažer výzkumu a vývoje v Onsemi Michal Lorenc.

Zájemci o státní pobídky si stěžují na to, že jejich schvalovaní v Česku trvá déle než v jiných zemích. Tchajwanská ministryně pro hospodářské záležitosti Mei-Hua Wang například během setkání s českými státními představiteli na Tchaj-wanu uvedla, že by u nás její země investovala více, ale proces zpracování pobídek je pomalý a trápí ho nízká efektivita. Vláda i proto nedávno schválila nový zákon o investičních pobídkách.

„Tchajwanští investoři, se kterými mluvíme, uvádějí, že pokud by u nás v tomto oboru existovaly 20procentní pobídky, jejich zájem by byl díky našemu zázemí velký,“ popsal zakladatel nově vzniklého národního polovodičového klastru Stanislav Černý.

Onsemi v Česku navázala na tradici socialistických podniků Tesla Seznam a Terosil. Firma u nás za posledních deset let investovala kolem 400 milionů dolarů. Loni se v Rožnově investovaly téměř čtyři miliardy korun, letos to bude kolem sedmi miliard.

Společnost v poslední době investuje zejména do karbidu křemíku. Produkce polovodičů na této bázi začíná růstem krystalů v Hudsonu v USA a pokračuje výrobou leštěných a epitaxních desek v Rožnově. Zakončena je výrobou samotných čipů v Koreji. „Naše ambice je tento řetězec dostat do Rožnova celý,“ nastínil ředitel výroby Onsemi Aleš Cáb. „Pokud bychom tuto investici společně s gigafactory do Česka získali, měli bychom něco, co dodává klíčové části pro automobilky po celém světě.“

Karbid křemíku je nejenom kvůli elektromobilitě žhavé investiční téma. Firmy jako STMicroelectronics, Wolfspeed nebo ZF v Evropě do tohoto oboru investují miliardy eur. Celkově je na Starém kontinentu v přípravě výstavba čipových továren za skoro bilion korun.