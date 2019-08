Analytici: Šetření operátorů Evropskou komisí přichází pozdě, firmy by ale mohlo zabolet | E15.cz

Šetření Evropské komise poukazující na možné nekalé praktiky tuzemských operátorů O2 a T-Mobile přichází pozdě a je zaměřeno jen velmi úzce, byť by možná mohlo být komplexnější. Konstatují to analytici oslovení serverem E15.cz. Pokud by ale tlak Komise přinesl konkrétní obvinění, byla by to prý pro operátory citelná rána.

Evropská komise podezřívá české mobilní operátory T-Mobile a O2 a provozovatele telekomunikační infrastruktury CETIN z porušování antimonopolních předpisů Evropské unie. Toho se měly dopustit při sdílení kapacit svých sítí.

Komise ve středu oznámila, že vůči dvěma společnostem vede rozsáhlé šetření. To na popud konkurenčního operátora Vodafone zahájil už dříve i český antimonopolní úřad, nálezy Evropské komise pak mají právě i českému dohlížiteli nad tržní konkurencí pomoci v jeho rozhodování.

„To, že s tím začala Evropská komise až teď, je pro mne trochu překvapením, protože již jde o věc, která se víceméně běžně v Evropě praktikuje několik let. Sdílení sítí započalo v Česku už v roce 2011,“ upozorňuje analytik J&T Banky Milan Vaníček. Dnes podobnou praxi kopírují operátoři v mnoha zemích Evropy včetně Francie, Švédska či Velké Británie.

„Komise došla k předběžným závěrům, že by uzavřenou smlouvou mezi O2 a T-Mobile mohla být omezena konkurence, a proto si nyní vyžádá další dokumenty od operátorů, aby věc dále prošetřila,“ popisuje průběh šetření analytik Komerční banky Miroslav Frayer.

O2, T-Mobile a správce telekomunikační infrastruktury CETIN měly podle Komise sdílet vzájemně své sítě a lépe vytěžovat jejich kapacity. To má na jednu stranu přinášet úspory zákazníkům, na druhou to dost možná znevýhodňuje ostatní operátory na trhu.

„Úspory ze sdílených sítí by se měly projevit jak na ceně poskytovaných služeb zákazníkům, tak na jejich kvalitě. To znamená, že by měl mít zákazník k dispozici rychlejší a dostupnější internet, který pracuje na základě nejmodernějších technologií,“ poznamenává Frayer. Čeští operátoři přitom patří dlouhodobě k těm, kteří jsou kritizováni za relativně drahé datové služby.

To může jít ruku v ruce s domněnkou, že konkurenti, kteří sítě nesdílejí, by nebyli schopni je postavit za obdobné náklady jako operátoři, kteří tak činí, což by se projevilo na horší kvalitě i vyšší ceně poskytovaných služeb. Operátoři sdílející sítě by pak nebyli nuceni například tolik investovat do nových produktů, potažmo zlevňovat svoje služby.

„Avizované pozitivní efekty nemusí vznikat a naopak se může jednat o nekalé chování, které může působit přesně opačně a přinášet záměrné pomalé vylepšování sítí, služeb, pokrytí a podobně,“ podotýká Vaníček z J&T Banky.

Analytik společnost Patria Martin Cakl by nicméně čekal, že Evropská komise se bude zabývat spíše otázkou obecné nízké konkurence českého telekomunikačního trhu než dílčím bodem, který k ní může přispívat. V Česku mají nejsilnější pozici právě tři operátoři O2, T-Mobile a Vodafone. K příchodu dalšího velkého hráče se upínají i naděje politiků na to, že se služby zkvalitní a dále zlevní.

Pokuta by snížila zisky

Operátorům byly nyní Komisí sděleny výhrady proti jejich postupu a dostali prostor k napravení situace. Pokud další vyšetřování zjistí protiprávní jednání, mohou dostat pokutu ve výši až deseti procent svého celkového ročního obratu.

To by následně mohlo významně dopadnout na jejich byznys. Jak upozorňuje Frayer z Komerční banky, například u O2 by až desetiprocentní pokuta z obratu ukousla firmě asi dvě třetiny jejího čistého ročního zisku. „Případné další tlaky k nápravě situace by pak znamenaly vyšší investice firem a další tlak na jejich hospodaření,“ dodává Frayer.

„Akcie společnosti O2 obchodované na pražské burze ani akcie mateřského koncernu českého T-Mobile, německého Deutsche Telekom, přesto v rámci středečního obchodování výrazně neztratily.