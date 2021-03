Apple chystá záplavu novinek. Co můžeme očekávat? | E15.cz

Apple představuje své novinky dvěma způsoby. Ta nudnější verze má podobu tiskové zprávy. Informace, které touto formou společnost sdělí světu, se soustředí jen na výčet parametrů a nějakou tu fotografii. Jistě zajímavější je plnohodnotné představení produktu na události, na které se vystřídá množství aktéru a daný produkt je ukázán ze všech stran (mnohdy i zevnitř). Ta nás má čekat již poměrně brzy.

Mnozí analytici aktuálně čile spekulují nad termínem konání jarní události společnosti. Jako nejpravděpodobnější se zdá 23. březen, kdy se na tomto datu shodli nejen spolehlivý analytik Jon Prosser, ale i ještě spolehlivější čínský „leaker“ Kang. A proč by nemohly být jarní novinky představeny jen formou tiskovek? Je to z jednoho zásadního důvodu, a tím je očekávané příslušenství AirTags. Nicméně, pokud se událost opravdu uskuteční, bude samozřejmě předtočená.

Hlavní tahák – lokalizační známky AirTags

Příchod lokalizačních známek od Applu je očekáván již od dubna loňského roku. Náznaky byly ale nejednoznačné. Až betaverze operačního systému iOS 14.5 nese zásadní informace o tom, že se podobné příslušenství skutečně chystá. A Apple si nemůže dovolit podobný produkt představit jen tak, bez patřičné prezentace jeho dovedností. Nemůže už ani čekat, jinak ho konkurence zašlape. Ostatně Samsung už své Galaxy SmartTagy představil v půli ledna tohoto roku.

Tyto lokátory snadno připevníte na předměty, o kterých víte, že mají tendenci se ztrácet. Může to být peněženka, klíče, batoh, kufr, ale například i domácí mazlíček, nebo jej můžete nechat v zaparkovaném automobilu, abyste jej jednodušeji našli. Dosah je samozřejmě limitovaný technologií Bluetooth. Deset metrů, jako je tomu u běžného příslušenství, zde ale nedává příliš smysl. Díky Bluetooth LE to nicméně může být až 120 metrů. Tedy alespoň za předpokladu „čistého“ výhledu.

Apple chce mít všechno dokonalé a dotažené do nejmenšího detailu. Možná právě proto čekáme na toto drobné příslušenství tak dlouho. Vzhledem k tomu se také stále vyskytují další a další zvěsti, co by vlastně tyto štítky měly vůbec umět. Dá se předpokládat, že AirTags budou poskytovat technologii UWB (ultra-wideband), která umožní nejen přesné směrové, ale i prostorové vyhledávání.

Odvážnější tvrzení pak zmiňují přítomnost e-SIM a GPS. V takovém případě by ale byla hodně sporná výdrž samotného zařízení. Při využití Bluetooth LE by mohla být až 300 dní. Nemělo by chybět ani tlačítko. Tím byste měli moci ovládat namapované akce v rámci chytré domácnosti. To však při aktivním připojení k mobilnímu telefonu, protože zde je nutné aktivní připojení k internetu. AirTagy by měly umět vydávat i zvuky. Nebudete je tak muset hledat jen vizuálně podle mapy v aplikaci, ale i svým sluchem.

Spolu s AirTagy však musí být uveřejněny i nové operační systémy na ta zařízení, která s ním mají umět pracovat. Nasnadě je tedy přímo iOS 14.5, potažmo iPadOS 14.5. Aktualizována musí být i aplikace Najít, ve které si aktuálně můžete nechat zobrazit produkty společnosti, které používáte vy nebo vaše rodina. Nově by zde totiž měly být vidět i tyto přívěsky, které si jednoduše pojmenujete podle toho, na čem je používáte. Vzhledem k ceně Galaxy SmartTagům, která činí 899 korun za kus, se nedá čekat, že bude cena u Applu nižší než dvojnásobná.

Bezdrátová sluchátka AirPods

Očekávanou novinkou je i další generace sluchátek AirPod. Ty byly hit hned v době svého představení v roce 2016. Nejenže se jednalo o první TWS (True Wireless) sluchátka, ale upoutaly dnes už ikonickým designem. V roce 2019 byla představena druhá generace s bezdrátově nabíjeným pouzdrem a podporou hlasové asistentky Siri. Design se změnil až u modelu Pro, který přišel později téhož roku.

Nastupující třetí generace AirPodů by měla oba designy kombinovat. Stopky sluchátek by tak měly být kratší a sluchátka sama by měla spíše připomínat model Pro. Přijdou však o vyměnitelné silikonové nástavce, takže to budou pořád pecky, nikoliv špunty. Jak by měla sluchátka vypadat, vlastně už víme. Na rozdíl od AirTagů totiž jejich podoba unikla a světu ji poskytl server GizmoChina.

V portfoliu se sluchátka cenově zařadí mezi druhou generaci a model Pro, ze kterého si také vezmou několik funkcí. Jaké to budou, je otázkou, jisté ale je, že nevyužijí aktivní potlačení šumu, jinak by kanibalizovaly na prodejích výše postaveného modelu. Ten se svého nástupce zatím dočkat nemá.

Lepší tablet pro profesionály

Na konci roku 2020 přinesl magazín DigiTimes zprávu o tom, že v prvním čtvrtletí 2021 bude představen tablet iPad Pro s Mini-LED displejem. Zpráva není ani tak zajímavá tím, že Apple tablet chystá, což je samozřejmé, jako to, jakou bude mít technologii displeje. Mini-LED přinášejí ještě černější černou, mají lepší jas, bohatší barvy a lepší kontrast. Nejedná se sice o OLED, který je ve velikosti 12,9“ velice nákladný, ale je to příjemný kompromis mezi LCD a právě OLED. Zároveň u tohoto typu displeje nedochází k vypalování pixelů a je energeticky méně náročný.

Designově se pak nikam moc neposuneme, to i proto, že řada Pro už nabízí Face ID a bezrámečkový design. Jistotou je vylepšený procesor, který poskytne zase o řád vyšší výkon. Zejména s ohledem na mnohá nařízení o zakrývání dýchacích cest se hovoří i o Touch ID v zapínacím tlačítku, které už obsahuje iPad Air (2020). Verze Cellular by mohla nabídnou 5G.

Zlepšení hlavních fotoaparátů se spíše neočekává. Řada Pro totiž už nabízí nejen skener LiDAR, ale i 12MPx snímač s clonou ƒ/1,8 a 10MPx snímač se zorným polem 125° a clonou ƒ/2,4. A to je na tablety velice kvalitní výbava. Vylepšení by zasloužila spíše čelní TrueDepth kamera, která pořád nabízí jen mrzkých 7 MPx a clonu ƒ/2,2. V době „videohovorové“ je to rozhodně málo.

Vypadá to ale, že se dočkáme i nového základního iPadu, který dostane 11“ úhlopříčku displeje (namísto aktuálních 10,2“). Jeho design by se pak měl podobat iPadu Air (2020), protože díky nepozornosti prodejního řetězce Target bylo už v prodeji pouzdro určené nejen pro iPad Air (2020) a 11“ iPad Pro, ale i pro nově příchozí model. Všechny tyto modely tak mají stejné šasi, liší se však výbavou.

Set-top box podle Applu

Apple TV se společnost v poslední době příliš nevěnuje. Nyní je pro ni tato černá skříňka spíše jen do počtu, protože moderní chytré televize už pro společnost důležitou streamovací službu Apple TV+ nabízejí nativně. A právě to je to, co chce Apple tlačit mezi lidi. Jenže samo zařízení toho umí mnohem více, než poskytnout televizní majitelům starších zařízení. Původně to totiž měla být jistě herní konzole.

Pokud by došlo na její obrození, je zde jistotou navýšení výkonu i úložiště. Odvážnější zprávy hovoří i o variantě balení, ve které byste našli herní ovladač. Apple TV totiž nabízí přístup k herní streamovací službě Apple Arcade. Jenže ať je ovladač tohoto zařízení designově povedený sebevíc, k hraní optimalizovaný rozhodně není. Mnohdy se dá ale využít i iPhone.

Původní záměr Applu s Apple Arcade byl, abyste jednu hru hráli na iPhonu, iPadu, počítači Mac i Apple TV. Vždy byste navázali tam, kde jste na předchozím zařízení přestali. Jenže doba pokročila, hry jsou náročnější a Apple TV se může zadýchávat. Její aktualizací by se tak mohla společnost pokusit tuto myšlenku oživit. Pořád samozřejmě platí, že zařízení přinese Apple TV+ i na ty televizory, které jí nemají nativně a samozřejmě i na ty, které vlastně vůbec chytré nejsou.

Bude-li tedy jarní událost Applu už deklarovaného 23. března, nebo kdykoli poté, můžeme se těšit na pořádný nášup novinek. Společnost vše vysílá on-line na svém YouTube kanálu. Po události je obvykle k dispozici i záznam celé akce.