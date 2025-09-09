Apple Keynote 2025: Datum, čas a uniklé informace. Co čekat od konference?
Září patří Apple Keynote, tedy technologické události, která je jednou z nejsledovanějších v roce. Společnost na ní totiž ukazuje novou řadu iPhonů, které obvykle doprovodí ještě chytré hodinky. Nejinak by tomu mělo být letos, kdy čekáme příchod řady iPhone 17, Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3. Doprovodit by je mohla ještě sluchátka AirPods Pro 3.
Kdy bude konference Apple Keynote 2025?
Událost letos nazvaná „Awe dropping“ začíná v úterý 9. září od 19.00 SELČ, kdy je velice pravděpodobné, že ji opět zahájí vtipný klip následovaný úvodní řečí CEO společnosti Tima Cooka. Celá událost bude ale předtočená, i když si společnost zve zástupce médií do svého Apple Parku ke sledování akce, aby jim pak přímo na místě své hardwarové novinky patřičně předvedla. Stream Apple Keynote 2025 můžete sledovat online živě na stránkách společnosti nebo jejím YouTube kanálu.
- Datum: 9. září 2025
- Čas: 19:00 SELČ
Hlavní hvězdou by měl být iPhone 17 Air, tedy supertenký smartphone, který v portfoliu nahradí prodejně nepříliš úspěšný model Plus. Zásadním krokem bude i uvedení Apple Watch Ultra 3, které by měly dostat satelitní připojení, a to zatím jako třetí chytré hodinky vůbec (po Google Pixel 4 a Garmin Fenix 8 Pro). Následující informace jsou sbírkou úniků z dodavatelského řetězce Applu a od leakerů, kteří postupně publikují informace zejména v sociální síti X.
iPhone 17 Air
Nová řada iPhonů by opět měla čítat čtyři modely. Největší změnou tu bude nahrazení iPhonu Plus za iPhone Air, který by měl vynikat svou 5,5mm tloušťkou těla. To s sebou ale ponese kompromisy v podobě přítomnosti jediného fotoaparátu a relativně malé baterie. Spekuluje se ale o tom, že by měla mít vysokou hustotu, takže i když bude fyzicky malá, mohla by přesáhnout alespoň hranici 3 000 mAh.
- Supertenký design o tloušťce těla 5,5 mm
- Lehký 145g rám z kombinace titanu a hliníku
- 6,6“ displej (iPhone 16 Plus má 6,7“)
- Jeden zadní 48MPx fotoaparát v podlouhlém modulu
- Jeden pření 24MPx fotoaparát v prvku Dynamic Island s Face ID
- Čip A19, modem Apple C1, 12 GB RAM
- Kapacita baterie cca 3 000 mAh s podporou MagSafe a 25W Qi2
- Tlačítko Akce a Ovladač fotoaparátu
- Barvy: Černá, bílá, světle zlatá a světle modrá
- Očekávaná cena 128GB modelu: 26 990 až 29 990 korun
iPhone 17
Hlavní vylepšení základního modelu se bude točit kolem jeho displeje. Ten by se měl zvětšit z 6,1 na 6,3 palce a konečně by měl nabídnout 120Hz obnovovací frekvenci. Je však otázkou, jak k tomuto Apple přistoupí. Variant je totiž více. Může obsahovat ProMotion technologii s obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz, ale stejně tak může začínat až na 10 Hz, čímž neposkytne stále zapnutý displej, anebo v rámci úspory nákladů může přepínat jen mezi 60 a 120 Hz.
- Větší 6,3“ displej 1
- 20Hz obnovovací frekvence displeje
- Dva zadní fotoaparáty: 48MPx hlavní a 12MPx širokoúhlý
- Jeden pření 24MPx fotoaparát v prvku Dynamic Island s Face ID
- Čip A19, 8 GB RAM
- Kapacita baterie cca 3 692 mAh s podporou MagSafe a 25W Qi2
- Tlačítko Akce a Ovladač fotoaparátu
- Barvy: Černá, bílá, ocelově šedá, světle modrá, zelená a fialová
- Očekávaná cena 128GB modelu: 23 990 korun
iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max
Nejvybavenější modely dostanou na první pohled viditelný redesign jejich foto modulu, který se má roztáhnout přes celou šířku jejich zad. I když mají objektivy fotoaparátů zůstat na stejném místě, LED a LiDAR se přesunou na opačnou. Proč k tomuto Apple přistoupil, ještě není jasné, přímo se ale nabízí prostorové nároky pro nový teleobjektiv, který má ve svém rozlišení poskočit z 12 na 48 MPx.
Po dvou generacích, kdy Apple ve svých prémiových iPhonech nabízel titanový rám, ale od něho ustoupí a ponechá jej jen u modelu Air. iPhony 17 Pro nicméně neztloustnou jen v oblasti fotoaparátů, ale mají být i o 0,25 mm silnější. Více materiálu však znamená větší váhu, a proto Apple poprvé ve své „prémiové“ řadě nasadí hliník, který je lehčí.
- Přepracovaný design fotomodulu a hliníkový rám
- Stejné velikosti 6,3 a 6,9“ displejů ale s vyšším jasem
- Tři zadní fotoaparáty, všechny 48MPx, teleobjektiv s možností 8× optického přiblížení (?)
- Možnost nahrávání 8K videa
- Jeden pření 24MPx fotoaparát v prvku Dynamic Island s Face ID
- Čip A19 Pro, 12 GB RAM, vlastní Wi-Fi 7 čip
- Kapacita baterií cca 3 988 mAh respektive 4 823 mAh s podporou MagSafe a 25W Qi2
- Tlačítko Akce a Ovladač fotoaparátu
- Barvy: Černá, bílá, tmavě modrá, oranžová
- Očekávaná cena 256GB modelu: 32 990 Kč; 35 990 Kč
Bude zajímavé, jak to Apple nakonec vymyslí s eSIM. V USA už nové iPhony se slotem pro klasickou fyzickou SIM nekoupíte, a podle zpráv by se měl tento trend šířit i do světa. V případě modelu iPhone 17 Air by to dávalo smysl, protože u něho záleží na každé desetině milimetru prostoru, na druhou stranu u standardního modelu by to mohlo mnohým základním uživatelům přidělat nějaké ty vrásky na čele.
Další hojně propíranou novinkou je reverzní nabíjení. To už ve světě Androidu funguje po mnoho let. Stačí jej zapnout a na záda telefonu přiložit pouzdro sluchátek nebo chytré hodinky s podporou bezdrátového nabíjení, a telefon jim poskytne svou energii. Problém je v tom, že této technologii vadí magnety. Proto Samsung v řadě Galaxy S25 poskytl jen standard Qi2 ready, kdy telefony fyzické magnety neobsahují. Google u svých telefonů Pixel pak reverzní nabíjení odstranil, aby jim později magnety naopak přidal. Kdyby se toto Applu podařilo vyřešit, byl by první na trhu.
Příslušenství TechWoven
Apple si pro své zákazníky ale chystá celou řadu zajímavého příslušenství. Po fiasku s kryty z materiálu FineWoven má tentokrát představit ty z materiálu TechWoven. K tomu se očekává nový typ příslušenství v podobě crossbody popruhů. Ty by měly mít flexibilní nastavení délky a magnetické upevňovací body, které uživatelům umožní snadno připojit a odpojit toto příslušenství podle jejich potřeby.
Uvedení iPhone 17 na trh
Pokud se bude Apple řídit svým tradičním vzorem, půjde všechny novinky předobjednat v pátek 12. září od 14.00 našeho času. Ostrý start prodeje iPhonů 17 by měl být zahájen o týden později, tedy v pátek 19. září. Toto ostatně platí i pro Apple Watch a teoreticky také další na Apple Keynote živě představené novinky, jako AirPods Pro 3.
Apple Watch Ultra 3
Loni jsme se dočkali jen černé barevné varianty Apple Watch Ultra 2, letos by tak po dvou letech měl přijít plnohodnotný nástupce. Apple Watch Ultra 3 by měly přijmout aktualizovanou technologii displeje LTPO3, kterou společnost představila loni s Apple Watch Series 11. Výsledkem mají být zejména lepší pozorovací úhly a navýšení jasu, stejně jako to nejnižší možné jeho snížení na 1 nit. Protože má Apple zmenšit rámečky displeje, má se mírně zvětšit displej, jehož úhlopříčka by se mohla pohybovat i nad 2 palce.
Apple Watch Ultra 3 budou prvními hodinkami od Applu se satelitním připojením, které umožní posílání textových zpráv prostřednictvím satelitu a funkci nouzového volání SOS, kterou lze použít, když není k dispozici mobilní ani Wi-Fi připojení. Zároveň by měly mít připojení 5G místo stávajícího LTE. Apple by mohl představit i funkci monitorování krevního tlaku, i když je otázkou, jestli bude připravena k uvedení na trh v modelech Apple Watch pro rok 2025. Apple Watch Series 10 používají kovový zadní kryt s větší nabíjecí cívkou a integrovanou anténou místo původního keramického zadního krytu. Tuto novinku by tak mohl přijmout i model Apple Watch Ultra 3.
- Aktualizovaný větší LTPO3 displej s rozlišením 422 × 514 pixelů
- Čip S11 (skok z čipu S9)
- Satelitní připojení a 5G RedCap čip od společnosti MediaTek
- Titanové pouzdro a dvě barvy: Přírodní, černá
- Očekávaná cena od 22 990 Kč
Apple Watch Series 11
Novinky Apple Watch Series 11 půjdou pravděpodobně spočítat na prstech jedné ruky. I tady má být 5G RedCap čip, což je verze 5G, která je navržena speciálně pro nositelná zařízení, která nepotřebují rychlost a šířku pásma standardních sítí 5G, ale i tak přináší zlepšení oproti rychlostem LTE. Stejně tak nebude chybět čip S11, teoreticky jasnější displej a třeba funkce pro měření krevního tlaku. Vyjma aktualizovaných barev a řemenů bude ale nová generace hodně podobná té loňské.
Prostor pro překvapení tu nicméně je. O Apple Watch Series 11 koluje až příliš málo leaků a můžeme se tak dočkat úplně něčeho nového, a stejně tak ničeho, kdy je Apple letos vynechá jako loni vynechal Ultry. Jejich pozici tak vlastně mohou zaujmout nové Apple Watch SE. Pokud je nakonec Apple představí, bude jejich cena kopírovat tu aktuální, tedy 11 490 Kč v případě hliníkové 42 mm verze a 12 290 Kč v případě hliníkové 46 mm verze.
Apple Watch SE
Je velice pravděpodobné, že nám online přenos představí i aktualizaci nejdostupnějšího modelu Apple Watch. Ten by mohl přejít na design Apple Watch Series 7, což by znamenalo, že hodinky budou k dispozici ve velikostech 41 mm a 45 mm. Současné Apple Watch SE jsou k dispozici ve starších velikostech 40 mm a 44 mm. Mohly by přinést delší výdrž, rychlejší nabíjení, lepší voděodolnost a třeba sledování spánkové apnoe.
- Design Apple Watch Series 7
- Plastové pouzdro (?)
- Velikosti 41 a 45 mm, displej o velikosti 1,6 a 1,8 palců
- Čip S11 (skok z čipu S8)
- Apple Watch SE cena: od 5 990 Kč za 41mm model, od 6 790 Kč za 45 mm model
AirPods Pro 3
Všechno nasvědčuje tomu, že livestream přinese i aktualizaci pro AirPods Pro, které se tím dočkají své 3. generace. Mimochodem, loni jsme se dočkali AirPods 4, od nichž by si měla novinka půjčit skryté kapacitní tlačítko i pokus o zmenšení pouzdra. AirPods Pro 3 pak budou pravděpodobně mít stejnou funkci sledování tepové frekvence, kterou Apple poprvé představil u Powerbeats Pro 2 začátkem tohoto roku.
Očekáváme ještě vylepšený zvuk a posun v aktivním potlačením hluku, stejně jako funkci živého překladu, která však bude v našich končinách prakticky nevyužitelná (a z důvodu blokování Apple Intelligence pravděpodobně nedostupná). Pořád ještě aktuální Apple AirPods Pro 2 vyjdou na 6 790 Kč, kdy nástupce zaujme jejich pozici a tuto generaci Apple vyřadí z prodeje.
AirTag 2, Apple TV, Apple Vision Lite/Air
Ve hře je toho pro letošní podzim sice více, ničeho jiného než výše řečeného, bychom se ale v rámci Apple Keynote ze září 2025 dočkat neměli. Tento měsíc totiž patří mobilním produktům. Pokud jde o to, co dál, v říjnu bychom se mohli dočkat ještě produktů jako AirTag 2, Apple TV, Apple Vision Lite/Air nebo HomePod mini 2, s největší pravděpodobností jen formou tiskových zpráv. Je však pravda, že I když toho o tom, co nám přenos Apple Keynote odhalí, víme hodně, jistotu stejně budeme mít až po skončení samotné online akce. Třeba dojde i na nějaké One More Thing.