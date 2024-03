WWDC je klasická akce, na které se potkávají vývojáři z celého světa a snaží se díky četným workshopům a doprovodným školením vylepšovat kvality svých aplikací a her určených pro platformy společnosti. Hlavní myšlenkou WWDC je sdílet nápady a nabídnout vývojářům inovativní nástroje. Letos typickou sestavu systémů v podobě iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS prvně doprovodí i visionOS, tedy operační systém, na němž běží první prostorový počítač společnosti Apple Vision Pro.

Pro běžného zákazníka a uživatele Apple produktů je samozřejmě nejzajímavější právě úvodní Keynote, a to z toho důvodu, že pokud už nějaké zařízení společnosti vlastníte, dozvíte se zde, čím jej obohatí jeho budoucí aktualizace softwaru. S největší pravděpodobností bude i letošní úvodní prezentace jen předtočená a pouštěná ze záznamu. Mimochodem počet míst je omezený a vývojáři, kteří se budou moci zúčastnit, jsou vybíráni náhodně a z celého světa. Přihlášku o možnost účasti lze podat zde: https://developer.apple.com/wwdc24/special-event/

Můžeme se těšit na hardware?

Historie konference sahá až do osmdesátých let minulého století, kdy vznikla především jako místo pro setkávání vývojářů pro Macintosh. Dříve se také jednalo o placenou událost, na kterou stál lístek v přepočtu kolem 30 tisíc korun, nyní je zdarma. Nejde zde přitom jen o software. Na WWDC 2008 byl představen iPhone 3G, na WWDC 2012, 2013, 2017, 2022 nové MacBooky Air, kdy tento model v roce 2022 doprovodily ještě MacBooky Pro. Pokud jde o nejvýkonnější Mac Pro, tak ten si zde odbyl svou premiéru v letech 2012, 2013 a 2019.

Jistě největší zástup hardwarových novinek přinesl loňský rok. To společnost představila 15" MacBook Air, Mac Studio 2. generace i nový Mac Pro s vrcholnou konfigurací čipu M2. Tím nejzásadnějším ale samozřejmě bylo představení Apple Vision Pro. I když se samozřejmě jedná o produkt spadající do segmentu headsetů, Apple jej uvádí a prezentuje jako první prostorový počítač. Ten se však dostal do prodeje až letos v únoru, a to pouze na území USA. O jeho rozšiřování na další trhy zatím moc zpráv není, minimálně do konce roku by se však měl podívat do Číny. I proto se jeho nástupce očekávat nedá. Přijít by mohl nejdříve příští rok.

VIDEO: Takhle v roce 2007 představoval Steve Jobs na konferenci Applu první iPhone

Steve Jobs představuje první iPhone v roce 2007 • MobilMania.cz

Applu pořád chybí doplnit portfolio tabletů. Loni nepředstavil jediný a mnozí analytici očekávali, že tak učiní během března. Nestalo se a jsou pro ně ve hře dva termíny. Buď je Apple představí světu ještě během dubna, nebo si je schová právě až na WWDC. Pravděpodobnější je ale ta první varianta. Dočkat bychom se měli dvou modelů řady iPad Pro a dvou řad iPad Air.

Na WWDC to bude spíše o počítačích Mac. Společnost by zde mohla odhalit podobu a možnosti vrcholného čipu M3 Ultra, který následně osadí do Macu Studio a Macu Pro. Spekuluje se nicméně i o novém vrcholném displeji řady Pro Display XDR, Apple TV s výkonnějším čipem pro možnost lepšího hraní her, a to zejména z vlastní platformy společnosti Apple Arcade, ale i o chytrém displeji, tedy jisté kombinaci mezi iPadem, HomePodem a právě Apple TV.

AI jako hlavní hvězda

Na pozvánkách ani v tiskových zprávách toho Apple příliš neodhaluje, nicméně i tak akci „teasuje“ dlouho dopředu, aby kolem ní vytvořil patřičný humbuk. Poté co nám loni v říjnu ukázal Google ve svých Pixelech 8 skutečně efektní hrátky s AI a kdy se k němu letos v lednu připojil Samsung se svým Galaxy AI, jsou očekávání od umělé inteligence Applu poměrně velká. To, že se nějaké její podoby dočkáme, je přitom už téměř jisté.

Může za to Greg Joswiak, tedy seniorní viceprezident celosvětového marketingu ve společnosti Apple, který na sociální síti X uveřejnil příspěvek, že událost bude „Absolutely Incredible“, tedy „naprosto úžasná“. Slova určitě nevolil náhodně, kdy jejich první písmena jasně odkazují k tomu, na co se můžeme jistě těšit.

Je ale třeba říci, že Apple k umělé inteligenci přistupuje trochu jinak než jeho konkurence. Ta mantru „AI“ hlásí do světa bez jakýchkoli okolků, Apple ji ale ve svých Keynote nepoužívá. Místo toho zmiňuje strojové učení čili jistý podsegment umělé inteligence. Tou jsou jeho zařízení protknutá už nyní, kdy se toto „učení“ stará prakticky o všechny pokročilé funkce. Vše se pak také zpracovává v Neural Enginu samotného Apple Silicon čipu.

Ono by to totiž mohlo vypadat, jak je Apple s AI pozadu, ve skutečnosti tomu tak ale rozhodně není. Umělá inteligence ale pracuje spíše na pozadí a společnost ji netlačí do nějakých jasně řečených funkcí, jak to třeba udělal Samsung v řadě Galaxy S24. Nutně špatně to ale samozřejmě není.

Z toho, co zatím víme, by měla AI Applu v nových operačních systémech nabídnout vylepšenou Siri, kdy tento hlasový asistent dostane technologii velkých jazykových modelů (LLM). Aplikace Applu pracující s textem by jej měly umět automaticky doplňovat, nabízet shrnutí a tóny. Apple Music by mělo umět automaticky generovat seznamy skladeb. Sada aplikací iWork (Pages, Numbers, Keynote) by měla dostat generativní umělou inteligenci, která i v Xcodu umožní vývojářům rychleji psát nové aplikace.

iOS 18. generace

Pro mnohé je jistě tím nejzajímavějším systémem iOS, který běží v iPhonech. Ten dostane už svou 18. generaci. Kompatibilita by měla být zajištěna s modely iPhonů od modelu XR výš, a to včetně iPhonu SE 2. a 3. generace. Vyjma AI jsou zde nejočekávanější novinky v podobě podpory RCS v aplikaci „Zprávy a nové možnosti rozvržení plochy“, respektive ikon na ploše, mezi kterými budou moci být mezery (ano, toto Android umí už od své první verze).

Je nicméně velkou otázkou, jak to nakonec se samotnou AI bude. Některé možnosti jistě dostanou i starší zařízení, ty zásadní taháky ale pravděpodobně budou exkluzivní jen pro aktuální iPhony 15 a chystané iPhony 16, které společnost představí až v září. To ostatně vyjde i ostrá verze systému, kdy bude do té doby dostupná jen ve vývojářské a veřejné beta verzi.

Stejně to mimochodem udělal i Samsung. Ten dá své Galaxy AI zpětně jen svým loňským vrcholným modelům v podobě řady Galaxy S23 (včetně modelu Galaxy S23 FE), ohebným telefonům Galaxy Z Fold5 a Z Flip5 a řadě tabletů Galaxy Tab S9. Apple má tedy jedinečnou možnost polít i letité iPhony živou vodou a ukázat konkurenci záda, pravděpodobně bude ale omezenou podporu odůvodňovat výkonem čipu, na kterém jaká generace iPhonů jede.