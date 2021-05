Apple se s novým iMacem vrací ke kořenům | E15.cz

První Apple iMac s přídomkem G3, který odkazoval na osazený procesor, byl světu představen v roce 1998 a původně se nabízel v několika barevných variantách: v modré, fialové, oranžové, zelené a červené. Aktuální iMac je označován přídomkem M1, také podle svého procesoru, a nabízí se v pestré barevné paletě. K tradiční modré, fialové, oranžové, zelené a červené přihazuje i žlutou a stříbrnou.

Procesor v hlavní roli

Jinak už se samozřejmě jedná o zcela jiný stroj. Svými technologiemi se totiž nový iMac do minulosti rozhodně nevrací. Nový počítač je vybaven čipem z dílny Applu, čímž se pomyslná miska vah přehoupla. Apple totiž už nabízí více počítačů s čípem M1 než těch vybavených technikou od Intelu.

‌IMac‌ M1 je také první počítač Applu, který má vestavěné prostorové audio s technologií Dolby Atmos. Dva páry basových reproduktorů v antirezonančním uspořádání mají bohaté, hluboké basy bez nežádoucích vibrací. Každý z nich přitom doplňuje pořádně výkonný výškový reproduktor. Výsledkem je vysoce kvalitní zvuk s přesným podáním detailů.

Nutná omezení

Všechno vybavení se navíc vešlo do těla o tloušťce pouhých 11,5 milimetru. Jenže to s sebou nese několik komplikací. Aby Apple této hodnoty dosáhl, musel se uchýlit k jednomu zajímavému kompromisu. iMac tak nemá síťový ethernet port. Vyřešil to ale po svém a osadil jím napájecí adaptér. A udělal z toho výhodu – k počítači vám totiž vede jediný kabel. Ten je navíc barevně sladěn s počítačem a připojuje se k němu dokonce magneticky.

Vedle ethernetu chybí i slot na SD kartu. Mimo 3,5mm jack konektoru na počítači tak už v základní konfiguraci najdete jen a pouze dvojici Thunderbolt / USB 4 portů. Na stolní počítač je to možná trochu málo a připomíná to dobu roku 2015, kdy Apple představil 12″ MacBook osazený jediným konektorem USB typu C. Jenže je zde doba bezdrátová a doba, kdy nás společnosti nutí k využívání cloudových služeb. Koupí nového iMacu na tuto hru přistoupíme a vlastně nám to nebude ani vadit.